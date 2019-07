Marzenie senne o biżuterii

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Artysta urodził się w 1904 r. w Figueres w Katalonii. Lekcje rysunku zaczął pobierać w wieku dziesięciu lat, a w wieku lat czternastu wystawiał już swoje obrazy. W 1921 r. Dalí rozpoczął studia w Królewskiej Akademii Sztuki w Madrycie. Dwa razy został wydalony, nigdy też nie podszedł do egzaminów końcowych. Uważał, że jest lepiej wykwalifikowany niż osoby, które miałyby go egzaminować. W 1928 r. przeprowadził się do Paryża. Za wstawiennictwem Joana Miró, Salvador Dalí stał się pełnoprawnym członkiem grupy surrealistów. Od 1929 r. zajął się surrealizmem. W 1933 r. miał pierwszą indywidualną wystawę w Nowym Jorku, a po niej na sukces nie musiał już czekać. Jego przygoda z biżuterią rozpoczęła się w 1941 r. Dalí rysował szkice na papierze, starannie przeglądając wszystkie szczegóły formy oraz materiału jubilerskiego. Wielkie znaczenie miał dla niego kolor biżuterii. Osobiście wybierał materiały jubilerskie i kamienie i obserwował, jak złotnik Carlos Alemany ucieleśnia jego pomysły. Sam nigdy nie podjął się realizacji żadnego ze swoich projektów.Dlaczego Salvador Dalí zainteresował się tworzeniem biżuterii? Znawcy twórczości artysty przyczyn upatrują w jego dzieciństwie. Już od najmłodszych lat zafascynowany był bowiem epoką renesansu i podziwiał ówczesnych mistrzów. I jak oni chciał wyrażać się w każdej dziedzinie sztuki, chciał być artystą wszechstronnym. Dalí zaczął więc w [...]