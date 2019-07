Reforma edukacji a kształcenie jubilerów i złotników

Jednak jak pokazuje praktyka, pracodawcy, którzy w myśl reformy, mieli współfinansować kształcenie młodzieży, nie nawiązali kontaktów ze szkołami, młodzież nie ma odpowiednio wyposażonych sal i warsztatów, aby uczyć się zawodu, a nauczyciele zawodu nie mają motywacji do działania.Edukacja złotnicza miała odpowiadać na potrzeby rynku, wypuścić na rynek młodych, dobrze wykształconych jubilerów i złotników, którzy będą zarówno dobrymi rzemieślnikami, jak i projektantami biżuterii. Niestety, mimo zapewnień Ministerstwa Edukacji Narodowej, sytuacja nie wygląda różowo. Dyrektorzy szkół, aby wprowadzić do swojej placówki kierunek złotnictwa, muszą nawiązać współpracę z pracodawcami, twórcami biżuterii, którzy w kolejnym roku szkolnym przeszkolą w swoich warsztatach i pracowniach jubilerskich przyszłych złotników i jubilerów. Mimo szumnych obietnic płynących z MEN o pomocy udzielanej szkołom, zostały one same, a potencjalni pracodawcy nie mogą sprostać wymaganiom stawianym przez reformę. Od pracodawcy wymaga się bowiem partycypowania w kosztach wykształcenia przyszłego pracownika.Ma on zapewnić uczniowi stanowisko pracy, nauczyć go praktyki, udostępnić niezbędne maszyny, narzędzia i materiały. W zamian za to, zgodnie z ustawą o szkolnictwie zawodowym, ma on otrzymywać wynagrodzenie. Jednak obiecana pensja nie jest dostateczną zachętą do podejmowania współpracy. – Problem polega na tym, że kształcąc młodego pracownika, należy liczyć się ze stratami. Materiały jubilerskie to w końcu metale i kamienie szlachetne, tu każdy ubytek jest dużą stratą. Właścicieli małych warsztatów jubilerskich po prostu nie stać na przygotowanie ucznia – zwraca uwagę złotnik Bronisław Maliszewski. – Wymagania stawiane potencjalnym pracodawcom są zbyt duże. Może znaleźliby się mistrzowie złotnictwa, którz [...]