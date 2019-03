Funkcjonalność i design

Właściciele salonów zegarmistrzowskich, odpowiadając na oczekiwania klientów, coraz częściej wprowadzają do swojego asortymentu zegarki, które z całą pewnością można nazwać artystycznymi. Aby posiadać kolekcje zegarków, nawiązują współpracę z ich twórcami albo decyzują się na sprowadzenie ciekawych okazów zegarków biżuteryjnych z zagranicy. Warto zauważyć, że w polskich salonach pojawiają się kolekcje zegarków, które można uznać za „czasomierze przyszłości”, gdyż widzimy w nich połączenie rozwiązań technologicznych ze sztuką.Klienci salonów zegarmistrzowskich to zazwyczaj osoby, które doskonale wiedzą, czego chcą. Kupują zegarki, kierując się przede wszystkim marką, a przy tym wybierają produkty znanych, renomowanych firm zegarmistrzowskich. Jednak coraz częściej w Polsce można spotkać się z klientami stawiającymi na artystyczne kolekcje zegarków, które podkreślą styl i będą świadczyły o ich zmyśle artystycznym. Rynek zegarków po części upodabnia się do rynku biżuteryjnego, gdzie artyzm i oryginalno [...]