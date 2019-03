Marka biżuteryjna z wizją

Definiowanie wolałabym pozostawić moim odbiorcom – estetyka, forma, piękno to sprawy niezwykle subiektywne i nieodłącznie związane z naszym postrzeganiem świata. W moich projektach na pewno widać to, w jaki sposób ja postrzegam biżuterię i jak ją interpretuję. Lubię czyste i zarazem nieoczywiste formy, asymetrię, niuanse, precyzję. Czasem długo szukam odpowiednich proporcji, aż odnajdę te w moim mniemaniu doskonałe, trafione.Głównym źródłem moich pomysłów jest z pewnością moja własna wyobraźnia i to, co samoistnie się w niej kreuje. Staram się także dostarczać sobie intrygujących i inspirujących bodźców w postaci malarstwa abstrakcyjnego, fotografii, architektury, muzyki. Ze wszystkiego, czego doświadczam, mój umysł wyłuskuje sobie jakiś drobny detal, zależność między dwoma obiektami lub specyficzne proporcje i rozwija, modyfikuje, buduje od nowa coś, co jeszcze nie istnieje.Jestem fanką srebra i złota – te dwa szlachetne metale niosą ze sobą ogrom możliwości, które b [...]