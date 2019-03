Sztuka sakralna na targach

Marta Andrzejczak

Warto zauważyć, że moda na rynku dewocjonaliów i sakraliów zmienia się. Obecnie mamy do czynienia z jej dwoma nurtami – z jednej strony skromność, z drugiej – przepych i bogactwo. Wbrew pozorom w Polsce daje się pogodzić te dwa wykluczające się kierunki rozwoju sztuki sakralnej.W Polsce organizowane są trzy duże cykliczne spotkania branżowe, podczas których księża i zakonnice mogą zapoznać się z panującymi na rynku trendami, a także zakupić przedmioty kultu religijnego. Są to Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo w Kielcach, Targi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów Liturgicznych i Dewocjonaliów Sakralia Poznań oraz Lubelskie Targi Sakralne Lubsacro. Jak podkreślają ich uczestnicy, oferta przygotowana przez wystawców w pełni pokrywa się z zapotrzebowaniem. Na targach można znaleźć niemal wszystko, co niezbędne w wyposażeniu kościołów oraz sklepów parafialnych. Należy także zauważyć, że targi są wydarzeniami z pogranicza wydarzenia kulturalnego i komercyjnego. Pojawią się zatem ryngrafy, ale także podgrzewane siedziska do kościołów i grające ró [...]