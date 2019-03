Sezon na biżuterię religijną

Dlatego też w każdym salonie jubilerskim powinna znajdować się biżuteria religijna, która – tak jak inne rodzaje biżuterii w Polsce – ulega modom. Warto więc śledzić najnowsze wzornictwo i zamawiać do swoich sklepów biżuterię, która cieszy się największym w danym sezonie zainteresowaniem klientów.Obecnie najmodniejszymi wzorami na rynku dewocjonaliów są bransoletki i łańcuszki z elementami sakralnymi. Oferowane są one w tradycyjnych sklepach z biżuterią religijną oraz w sklepach internetowych i cieszą się największym zainteresowaniem klientek w różnym wieku. Krzyżyki, najlepiej gdy jest ich więcej niż dwa, kupowane są przez młode dziewczyny i dojrzałe kobiety. Modne są także bransoletki z krzyżykiem oraz srebrne i złote różańce noszone w formie bransoletki na nadgarstku. Oczywiście dużą popularnością cieszy się także tradycyjna biżuteria religijna – medaliki z wizerunkiem Matki Boskiej, krzyże czy medaliki z wizerunkiem Świętej Rodziny. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się dewocjonalia z wizerunkami świętych kościoła katolickiego. – Jeszcze kilka lat temu najlepiej sprzedawały się medaliki z wizerunkiem papieża Jana Pawła II, jednak obecnie zainteresowanie nimi znacznie zmalało – mówi jubiler Bronisław Karewicz. – Należy zauważyć, że klienci zainteresowani kupnem dewocjonaliów zazwyczaj decydują się na biżuterię wykonaną ze złota – dodaje. Należy odnotować, że rynek biżuterii religijnej w Polsce to w większości rynek biżuterii złotej.Klienci udający się po dewocjonalia do jubilera wybierają łańcuszki, medaliki i krzyżyki wykonane z najdroższego z kruszców, gdyż zdają sobie sprawę, że ich zakup to nie tylko efekt chwilowej mody, ale przedmiot, który będzie towarzyszył człowiekowi przez znaczną część życia. Jak podkreślają właściciele salonów jubilerskich, klienci średnio przeznaczają na zakup biżuterii religijnej od 500 do [...]