Biżuteria przed obiektywem

Marta Andrzejczak

Fotografia oraz programy internetowe do obróbki zdjęć sprawiają, że nasza biżuteria może błyszczeć i zachwycać potencjalnych klientów albo na pozostać na zawsze w magazynie. Wybór należy do twórcy i sprzedawcy biżuterii, jednak wydaje się, że w dzisiejszych czasach jej brak to pozbawienie się szansy na sprzedaż swoich wyrobów.Dzisiejszy świat to świat zdominowany przez obraz. W ciągu minuty atakowani jesteśmy tysiącami obrazów, które kształtują nasze wyobrażenie o rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Zdjęcie stało się więc dziś podstawowym narzędziem marketingowym. To ono nie tylko pozwala na sprzedaż produktu, ale także kreuje wyobrażenie o nim i wyzwala uczucia do niego. Dziś trudno sobie wyobrazić promocję biżuterii bez fotografii. Większość decyzji o zakupie podejmujemy dzięki możliwości obejrzenia biżuterii w internecie. Niemal każdy twórca biżuterii posiada swoją stronę internetową i za jej pośrednictwem przedstawia klientom swoje wyroby jubilerskie. Klienci chętnie oglądają zdjęcia i [...]