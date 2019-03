Marka jubilerska mierzona jakością pudełka



Karol Kulej

Popyt na spersonalizowane opakowania otwiera szansę na zwiększenie obrotów także w salonach i galeriach z biżuterią. Klienci skłonni są kupować produkty stworzone dla nich. Jak podkreślają specjaliści, moda na „zindywidualizowane” produkty będzie rosła. Dlatego też warto zastanowić nad wprowadzeniem do swoich sklepów możliwości zaprojektowania własnego pudełka, które będzie nie tylko opakowaniem, ale i oryginalną pamiątką.Luksusowy produkt musi zostać umieszczony w opakowaniu, które oznaczone jest logiem marki. Najłatwiejszym i zarazem najtańszym sposobem na przeniknięcie do świadomości klienta za pośrednictwem logo danego salonu jest umieszczenie go na opakowaniu z kupioną przez niego biżuterią.Warto również zastanowić się nad dołączaniem do każdego opakowania „wizytówki produktu”. Informacja na temat kamienia umieszczonego w danej biżuterii, sposobu pielęgnacji biżuterii czy wręcz krótka historia biżuterii umieszczona na bileciku dodanym do zakupu sprawią, że klient będzie postrzegał nasz sklep znacznie lepiej. Informacje przekazane klientowi nie tylko będą mówiły o doskonałej jakość usług świadczonych w danym salonie jubilerskim, ale także będą poszerzały wiedzę Polaków na temat biżuterii i promowały salon. Wizytówka biżuterii to także bezpłatna reklama dla danego salonu jubilerskiego. Poza umieszczeniem na opakowaniu logo salonu jubilerskiego, warto także zastanowić się nad zaprojektowaniem własnego rodzaju opakowania. Działające na rynku jubilerskim firmy produkujące opakowania wprowadzają do swojej oferty możliwość samodzielnego projektowania opakowań.Właściciele salonów jubilerskich czy galerii z biżuterią autorską, poza tradycyjnymi pudełkami na biżuterię, mają zatem możliwość zaproponować klientom stworzenie własnego opakowania, które będzie zgodne z ich oczekiwaniami. Producenci po otrzymaniu projektu, za dodatkową opłatą, tworzą spersonalizowane opakowania na pierścionek zaręczynowy, obrączki czy biżuterię ofiarowywaną z różnych okazji. Nie można zapominać, że spersonalizowane opakowanie jubilerskie z całą pewnością będzie pokazywane i podziwiane, co może przełożyć się na promocję danej marki biżuteryjnej. Podkreślenia wymaga również fakt, że umieszczenie logo firmy na „zindywidualizowanym” pudełku pozwoli na kreację wizerunku, a w czasach, gdy na rynku istnieje ogromna konkurencja, potrzeba wyróżnienia się staje się koniecznością.Na polskim rynku jubilerskim wybór opakowań jubilerskich wydaje się być nieograniczony, dlatego trzeba zastanowić się nad zamówieniem tych najodpowiedniejszych. Jak podkreślają specjaliści do spraw marketingu, biżuteria kupowana w salonach jubilerskich nigdy nie powinna być pakowana w torebki czy sakiewki, nawet jeśli te ostatnie wykonane są z jedwabiu czy innego szlachetnego materiału.Można natomiast zastanowić się nad pakowaniem biżuterii w papierowe torebki, które ostatnio pojawiły się w asortymencie wielu producentów opakowań jubilerskich. Producenci postawili w tym sezonie na nowoczesną klasykę. W ich ofercie można znaleźć zarówno drewniane, eleganckie opakowania na biżuterię, jak i filcowe pudełeczka. Odpowiedni wybór opakowania jubilerskiego może przełożyć się na wzrost sprzedaży w danym salonie. Wszystko zależy od sposobu, w jaki właściciele wykorzystają okazję do promowania swojego sklepu.Na polskim rynku opakowań jubilerskich panuje moda na pudełka welurowe. Niezmiennie od kilku sezonów większość właścicieli salonów jubilerskich decyduje się właśnie na nie. Może jednak warto prześledzić cały asortyment producentów opakowań jubilerskich i wybrać te, które pozwolą nam na wyróżnienie się na tle konkurencji. Należy pamiętać, że nie zawsze podążanie za nowościami czy trendami jest najlepszym rozwiązaniem. Podczas wyboru opakowań do salonu jubilerskiego czy galerii z biżuterią autorską warto zastanowić się: po pierwsze – jaki mamy asortyment, a po drugie – do kogo kierujemy swoją ofertę. Jeśli zależy nam na pozyskaniu młodych klientów, musimy dostosować nasze opakowania do ich preferencji, zaskakując ich innowacyjnymi rozwiązaniami, a jeśli chcemy pozyskać tradycjonalistów, musimy zdecydować się na rozwiązania klasyczne. Trzeba jednak zauważyć, że opakowanie biżuterii jest niezwykle ważnym atrybutem i należy dokładnie zastanowić się przed jego wyborem. Zdanie się na przypadek może bowiem pozbawić nas szansy na pozyskanie nowych klientów.