Obrączka wersja 2.0





Osoby, które decydują się na zakup obrączek, zazwyczaj wybierają klasyczne modele wykonane z białego złota, ale także coraz chętniej sięgają po srebro i tytan. Obrączki, mimo że nieodłącznie kojarzą się ze ślubem, są znacznie rzadziej kupowane niż pierścionki zaręczynowe. Ob rączka w dobie nowoczesności – Należy zauważyć, że młodzi ludzie coraz mniejszą wagę przykładają do obrączek ślubnych – mówi Bogdan Wyżykiewicz, jubiler, właściciel salonu jubilerskiego w Warszawie. – Zależy im na posiadaniu pięknego pierścionka zaręczynowego, ale w kwestii obrączek ślubnych są znacznie bardziej zachowawczy – ocenia. Spadek liczby ślubów, a także znaczne osłabienie się tradycji wśród młodych Polaków skutkuje spadkiem sprzedaży tradycyjnych obrączek ślubnych. I mimo że nie należy jeszcze bić na alarm, należy zauważyć, że rynek mody ślubnej zmienia się wraz z pojawianiem się na nim młodego pokolenia Polaków. Coraz więcej par nie chce legalizować swojego związku, co sprawia, że nie decydują się na zakup tradycyjnych obrączek. Zadowalają się pierścionkiem, który z pierścionka zaręczynowego staje się po prostu pierścionkiem z diamentem ofiarowanym ukochanej z okazji wspólnego zamieszkania. Obrączka jest symbolem związku małżeńskiego, a młodzi Polacy stronią od deklaracji na całe życie. Wizytę u jubilera odkładają więc w nieskończoność. Z rozmów z właścicielami salonów jubilerskich wynika, że część młodych ludzi zamiast obrączek ślubnych, decyduje się na zakup srebrnych bądź tytanowych obrączek, które stają się substytutem tych tradycyjnych. – Kupno obrączki ze srebra jest pewnego rodzaju zobowiązaniem dla pary, jednak brak uroczystości, jaką jest wstąpienie w związek małżeński, powoduje, że pary nie przywiązują do nich dużej uwagi – mówi Bogdan Wyżykiewicz. – Staje się ona pewnego rodzaju komunikatem wysłanym światu, że nie liczą się dla nich konwenanse – dodaje. Wybierając obrączkę „nieślubną”, młodzi ludzie kierują się ceną produktu oraz wzornictwem. A design znacznie różni się od klasycznego. W obrączkach często umieszczane są kamienie szlachetne, a także coraz częściej obrączki są barwione na fantazyjne kolory – od czerni po fiolety.Warto także zauważyć, że w salonach jubilerskich pojawiają się coraz częściej obrączki przeznaczone dla kobiet i mężczyzn, którzy nie chcą wchodzić w trwałe związki. Parę lat temu na rynku jubilerskim za sprawą Wahlbäcka pojawiła się obrączka dla singla, której celem było podkreślenie statusu osoby wolnej. Niebieska obrączka wykonana ze srebra z charakterystycznym sercem umieszczonym w centralnym jej punkcie znalazła swoich zwolenników. Obecnie jednak moda na rynku jubilerskim zmieniła się i w salonach jubilerskich możemy znaleźć ofertę dla samotnych z wyboru osób, które kupują obrączki niemal tradycyjne z wygrawerowanym „kocham siebie” jako znak swojej wiecznej niezależności. – Moda na obrączki tego typu powoli trafia do Polski i można domniemywać, że w najbliższej przyszłości w salonach jubilerskich w całym kraju pojawiają się one jako modny gadżet – uważa Bogdan Wyżykiewicz. – Może także do naszego kraju zawita moda na śluby ze sobą. Niczego nie można wykluczyć – dodaje.Oczywiście w salonach jubilerskich można kupić obrączki tradycyjne, które kupowane są przez pary decydujące się na wstąpienie w związek małżeński. Polacy najczęściej decydują się na obrączki wykonane z żółtego złota, które wykonane są w próbie 585. Bardziej wymagający kupują biżuterię z białego złota. – Zdarzają się klienci, którzy patrzą przede wszystkim na jakość produktu, chcą wysokiej jakości obrączek ze złota w próbie 750 albo obrączek platynowych – zaważa Bogdan Wyżykiewicz. – Jednak zdecydowana większość chce obrączek najtańszych. Obecnie coraz częściej decyduje się na wybór obrączek ze srebra czy tytanu – dodaje. Klienci średnio przeznaczają na zakup obrączek nie więcej niż 2,5 tys. zł. A ich decyzja podyktowana jest głównie względami praktycznymi. Najpopularniejszymi modelami są obrączki gładkie, które w prosty sposób można po kilku latach zmniejszyć bądź zwiększyć, a także nie widać na nich zbyt szybkiego zużycia. Warto też zauważyć, że coraz większą popularnością cieszą się obrączki wykonane ze srebra. – Młodzi ludzie powoli przestają przywiązywać wagę do obrączek, gdyż nie widzą w nich przedmiotu, który będzie towarzyszył im przez całe życie – mówi Bogdan Wyżykiewicz. – Widzą w nich potrzebny do ślubu gadżet, który w razie potrzeby wymienią na inny, stąd różnego rodzaju eksperymenty formalne – jak nowoczesne materiały jubilerskie wykorzystane do ich produkcji czy nowoczesne wzornictwo, które sprawia, że obrączka coraz mniej przypomina obrączkę – dodaje.W salonach jubilerskich znajdujemy ofertę skrojoną dla każdego. Właściciele salonów starają się, aby każdy, nawet najbardziej wymagający klient, znalazł wzór obrączki, z której będzie zadowolony. W ofercie znajdują się obrączki zarówno klasyczne, jak i nowoczesne, obrączki na każdą kieszeń, istnieje także możliwość samodzielnego projektowania biżuterii pod okiem fachowców, jednak klienci coraz częściej przeznaczają na zakup obrączki minimum z minimum. I jak podkreślają właściciele salonów, można spodziewać się, że w najbliższym czasie sytuacja nie ulegnie zmianie.  Karol Kulej