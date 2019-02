Gdańsk stolicą bursztynu





Amberif to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu biznes spotyka się ze sztuką i nauką, tu rodzą się twórcze pomysły i idee, tu prezentowane są najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Swoją ofertę przedstawią zarówno małe pracownie, jak i duże firmy jubilerskie – producenci złotej i srebrnej biżuterii z bursztynem, z kamieniami kolorowymi, perłami i diamentami, importerzy zegarków, złotej i srebrnej biżuterii, producenci i importerzy maszyn, narzędzi oraz technologii złotniczych. W Galerii Projektantów organizowanej pod auspicjami Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych autorskie kolekcje zaprezentują eksperymentujący z materiałem i zaskakujący odważnymi skojarzeniami artyści. Tradycyjnie swoją premierę podczas targów będzie miała kolejna edycja publikacji autorstwa prof. Sławomira Fijałkowskiego „Trend Book 2019”, systematyzująca nowatorskie trendy i motywy w biżuterii i wzornictwie.Po raz 23. rozstrzygnięty zostanie Międzynarodowy Konkurs na Projekt Biżuterii z Bursztynem Amberif Design Award. To jeden z najważniejszych polskich konkursów designerskich, doskonale znany w europejskim środowisku artystów o nieszablonowym podejściu do biżuterii. W tym roku kurator konkursu Barbara Schmidt z Akademii Wzornictwa i Designu w Monachium zaproponowała motto „Kairos – Zwrotny moment”, proponując, by złapać swoją szansę w odpowiednim momencie i nie pozwolić umknąć chwili. Konkurs ma charakter otwarty – udział biorą w nim projektanci, artyści, twórcy i studenci szkół artystycznych. Ich poszukiwania oceni międzynarodowe jury. Nagrodzone prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej podczas Targów Amberif 2019. Targom towarzyszy cykl seminariów poświęconych zagadnieniom gemmologicznym i bursztynniczym.