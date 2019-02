Bogusław i Brykner o współczesnej biżuterii





Marcin Bogusław złotnictwem zajmuje się od 2005 r. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału Tkaniny i Ubioru, Katedry Biżuterii (2008). Mieszka i pracuje w Warszawie. Od zawsze interesowały go małe formy i miniatury. Swoje projekty realizuje w metalach szlachetnych (srebro, złoto). Czasami sięga po bursztyn. Inspiruje go miasto: maszyny, elementy budynków, części, które spajają miasto w całość. Wykorzystuje w pracach własne rozwiązania techniczne, dba o nowoczesność wzorów. Jest członkiem grupy twórczej Au+, którą tworzy wraz z Bartoszem Chmielewskim, Filipem Jackowskim i Michałem Wysockim, a znanej szczególnie z corocznych pokazów podczas Legnickiego Festiwalu Srebra. Jest też członkiem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Droga Karoliny Brykner dopiero się rozpoczyna. To jej pierwsze publiczne wystąpienie. Będziemy uważnie śledzić kolejne kroki tego bardzo sympatycznego duetu. I – znając pierwsze indywidualne prace Karoliny – trzymamy kciuki za jej kolejne realizacje. Bo te pierwsze są bardzo obiecujące. 