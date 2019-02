ADA w Sandomierzu





Amberif Design Award to konkurs adresowany do utytułowanych twórców, dyplomowanych projektantów i młodych designerów. Różni go od innych tego typu przedsięwzięć to, że do rywalizacji stają projekty, a nie ich realizacje. Corocznie artystom poddaje się inną myśl przewodnią. Jedynym wymogiem jest to, aby do realizacji idei twórczej użyli bursztynu bałtyckiego. Targi Amberif i ich organizatorzy umożliwili zaprezentowanie prac, które rywalizowały o publikację w katalogu i o nagrody. Swoje projekty zgłosiło 100 artystów z 20 państw, którzy nadesłali 127 projektów. Tak rozległy wachlarz stworzył pole do szerokich rozważań i pogłębionych dyskusji w gronie międzynarodowego jury. Eksperci pochodzący z różnych środowisk – ze świata edukacji, sztuki i muzealnictwa – swobodnie wymieniali między sobą różnorodne punkty widzenia. Jury podjęło jednomyślne decyzje co do jakości i intensywności prac, przyznając trzy nagrody obiecującym młodym artystom. Dodatkowo przyznało cztery wyróżnienia, podkreślając wysoki poziom zgłoszonych prac. Przez lata nagroda główna była fundowana przez prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska wspierał inicjatywę, doceniał rolę bursztynu i wysiłek projektantów. Los sprawił, że w roku 2018 przyznał ją po raz ostatni.