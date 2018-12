Dlaczego złoto inwestycyjne TAK, a złoto lokacyjne TAK,TAK,TAK

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Jak fakt stania się Polski jednym z największych producentów srebra, a KGHM największym światowym kombinatem produkującym srebro, można byłoby wykorzystać dla poprawy bezpieczeństwa narodowego Polski? Musimy cofnąć się jakieś ćwierć wieku do okresu, gdy wybijaliśmy się na niepodległość po 45 latach zniewolenia przez system komunistyczny. Zastanówmy się, co by się stało, gdybyśmy wtedy wykorzystali alternatywny względem „terapii wstrząsowej” prof. Jeffreya Sachsa projekt amerykańskiego ekonomisty rumuńskiego pochodzenia prof. Anghela N. Ruginy. Projekt prof. Ruginy, prezydenta stowarzyszenia International Society for the Intercommunication of New Ideas (ISINI), został zgłoszony polskim władzom w 1989 r. Dawał on szansę na „cud gospodarczy” w kraju socjalistycznym. Dawał Polsce i Polakom systemową szansę ochrony przed wszelkiego rodzaju spekulantami i spekulacjami oraz przed wyzyskiem przez obce korporacje i firmy państwowe czy prywatne. Dawał możliwość zabezpieczenia największego narodowego [...]