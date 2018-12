Biżuteria modowa na rynku wtórnym

Karol Kulej

Należy jednak zauważyć, że Polacy kupują, głównie za pośrednictwem stron internetowych, biżuterię modową na rynku wtórnym.Polacy nie kupują biżuterii wykonanej z metali i kamieni szlachetnych na rynku wtórnym. – Sytuacja ta wynika z faktu, że w Polsce rynek wtórny nie istnieje – tłumaczy ekonomista Marek Nowotnik. – Polacy mogą sprzedać swoją starą biżuterię w salonie jubilerskim, lombardzie lub w internecie, jednak rzadko kiedy otrzymują satysfakcjonującą cenę. Biżuteria używana traktowana jest jako złom jubilerski, który wyceniany jest tylko według ilości metalu szlachetnego użytego do jego produkcji – dodaje. Polacy dochodzą do wniosku, że sprzedaż posiadanej biżuterii jest po prostu nieopłacalna.A jeśli są zmuszeni do sprzedaży, robią to ze znaczną stratą. – Jednym z powodów stagnacji na rynku wtórnym jest także obawa przed oszustwem. Sprzedawca nie chce inwestować swoich pieniędzy w wycenę posiadanej biżuterii, co sprawia, że nie dysponuje certyfikatem jakości oferowanej biżuterii, a kupujący boi się zainwestować swoje pieniądze w biżuterię niepewną – wyjaśnia Marek Nowotnik. Kupujący zdają sobie także sprawę, że zakup biżuterii z metali i kamieni szlachetnych na rynku wtórnym wiąże się z wielkim ryzy [...]