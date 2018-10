Do 10 listopada promocyjne ceny wyjazdów na Targi Heimtextil 2019

Zapraszamy do wyjazdu z nami na 49. edycję targów Heimtextil, które odbedą się we Frankfurcie nad Menem w dniach 8-11 stycznia 2019. Tonajwiększe na świecie targi tkanin dekoracyjnych

i tapicerskich, tekstyliów do kuchni, sypialni, salonu, osłon okien, tapet do wnętrz i obiektów, dywanów, materacy, firan i zasłon. Swoją ofertę przedstawi ponad 3.000 wystawców z całego świata, a targi odwiedzi około 69.000 branżystów ze 141 krajów.

Wiecej o targach na stronie:www.heimtextil.messefrankfurt.com oraz www.targifarnkfurt.pl

Wpłacając zaliczkę do 10 listopada br. proponujemy niższe ceny: oferta

z podróżą autokarem i pełnym serwisem, w terminie: 6 - 11 stycznia 2019., obejmująca 3 noclegi oraz 3 dni pobytu na targach, tylko 1390 zł + VAT. Wyjazd autokaru z Warszawy, przez Łódź, Piotrków Tryb., Częstochowę, Katowice i Wrocław. Oferta z przelotemi pełnym serwisem: 8 - 10 stycznia 2019, obejmuje 2 noclegi oraz 3 dni pobytu na targach tylko 2390 zł + Vat.

Wylot z Warszawy. Szczegóły ofert TUTAJ

Uwaga ! Ilość miejsc na wyjazdy jest ograniczona. Rezerwacje realizujemy według kolejności zgłoszeń.W sprawie szczegółówprosimy obezpośredni kontakt z Panią Dorotą Idzikowską:Dorota.Idzikowska@poland.messefrankfurt.com tel. +22 4943 201.