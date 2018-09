Polskie stoisko narodowe na targach UBM September Hong Kong Jewellery & Gem Fair





Targi UBM September Hong Kong Jewellery & Gem Fair odbędą się w dniach 14-18 września 2018 r. Przyciągają one kluczowych przedsiębiorców branży jubilerskiej z całego świata, wydarzenie postrzegane jest przez branżę jako jedno z najważniejszych ze względów sprzedażowych oraz networkingowych. Hongkońskie targi biżuterii i kamieni szlachetnych to wydarzenie o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji. W 2017 r. w wydarzeniu wzięło udział ponad 3690 wystawców z 57 krajów, a przestrzeń wystawiennicza targów – w dwóch obiektach - zajęła ponad 135 tys. metrów kwadratowych. Wydarzenie zostało odwiedzone przez niemal 60 tys. gości z całego świata.Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA w czasie targów zorganizuje narodowe stoisko promocyjne, na którym będzie prezentowany potencjał polskiego sektora biżuteryjnego. Zostanie także zorganizowana konferencja prasowa, w czasie której Pan Wojciech Mysiara - ekspert Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich poprowadzi prezentację dla branżowej prasy lokalnej i międzynarodowej a także przedstawicieli polskich przedsiębiorstw. Zapraszamy polskie firmy, które planują udział w targach do odwiedzenia polskiego stoiska! Na PAIH SA będzie przez cały czas trwania targów dostępna strefa b2b, w której polscy przedsiębiorcy mogą prowadzić rozmowy z kontrahentami.