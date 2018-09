Miniaturyzacja narzędzi i maszyn jubilerskich

Karol Kulej

Niemal wszyscy producenci sprzętu jubilerskiego dostrzegli potrzebę dostosowania maszyn jubilerskich do nowych wymagań klientów, którzy poza jakością i funkcjonalnością kupowanego sprzętu, oczekują także sprzętu skrojonego na miarę danego producenta biżuterii.Pracownie jubilerskie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji biżuterii mają swoje ograniczenia. Maszyny jubilerskie służące do odlewu, piece, polerki jubilerskie, jak powszechnie wiadomo, zajmują dużo miejsca. Przeznaczone są zazwyczaj także do produkcji dużych ilości biżuterii. W dzisiejszych czasach, kiedy klienci oczekują biżuterii spersonalizowanej, a producenci biżuterii odpowiadają na ich oczekiwania i oferują biżuterię w krótkich seriach, nie ma potrzeby kupowania wielkich maszyn jubilerskich. Mamy zatem do czynienia z miniaturyzacją sprzętu, którzy dzięki swojej wielkości zmieści się w każdej pracowni, pozwala oszczędzić materiał, a także sprawia, że producenci biżuterii mogą szybko reagować na potrzeby rynku. – Wielkie kombajny jubilerskie przeznaczone były dla producentów biżuterii, którzy sprzedawali tysiące egzemplarzy tego samego modelu – mówi jubiler Witold Dąbrowski. – Dziś rzadko któ [...]