Emalia to podstawowy środek wyrazu

Biżuterię z emalią zobaczyłam po raz pierwszy w Gruzji. Był to rok 1999. Obok tej biżuterii nie można było przejść obojętnie. Były to miniaturowe obrazy zamknięte w biżuteryjnej formie z niesamowicie intensywnymi kolorami, które tak przyciągały wzrok. Minankari – tak nazywa się technika gruzińskiej emalii komórkowej, która charakteryzuje się bogatą treścią i szeroką gamą soczystych kolorów. Najczęściej stosowana jest emalia transparentna, dodająca dodatkowego efektu – niesamowitej głębi kolorów. Kiedy zobaczyłam z bliska te ozdoby, nie mogłam oderwać wzroku, przestać myśleć o tym zjawisku. Był to czas, kiedy interesowało mnie głównie malarstwo i planowałam robić w życiu coś zupełnie innego. Sztuka minankari skradła jednak moje serce i myśli, bo minankari to nie tylko technika zdobienia metali szlachetnych – to także stan duszy, forma ekspresji. Myślę, że to malarska wrażliwość tak bardzo połączyła mnie z kolorowymi emaliami, a biżuteria jest jednym ze środków artystycznego wyrazu.Techniki minankari uczyłam się w pracowni gruzińskiego artysty, gdzie pracowałam nad swoimi obrazami na wystawę prac magisterskich, uczyłam się tam również gruzińskiego sposobu pisania ikon i emalii. To wszystko w połączeniu wpłynęło na charakter moich prac. Muszę zaznaczyć, że w Gruzji sztuką emalii zajmują się najczęściej artyści malarze, dla których emalia jest jednym ze środków artystycznego wyrazu. Moja nauka polegała najpierw na obserwacji mojego mistrza, następnie sama mogłam zgłębiać tajniki tej metody pod jego okiem. Dużo nauczyłam się, studiując dostępne książki, publikacje i artykuły na temat emal [...]