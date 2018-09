Kamienie kolorowe



Marta Andrzejczak

Właściciele salonów jubilerskich zauważają, że klienci chcą posiadać biżuterię oryginalną, która będzie podkreślała ich osobowość i styl. Dlatego też chętniej niż jeszcze rok temu decydują się na zakup złotej biżuterii o niekonwencjonalnym wzornictwie.Salony jubilerskie w naszym kraju zdominowane zostały przez biżuterię diamentową. Większość klientów zainteresowana jest kupnem pierścionka z diamentem. Niezwykle często wybierane są również obrączki wysadzane diamentami. I nie wydaje się, aby moda na diamentową biżuterię ślubną w najbliższym czasie przeminęła. Niemniej jednak właściciele salonów jubilerskich zauważają tendencję do zamawiania pierścionków i obrączek, które przełamują schematy. – W pracowniach jubilerskich pojawia się coraz więcej świadomych klientów, którzy doskonale wiedzą, czego chcą – mówi jubiler Wacław Krzyżanowski. – Klienci zamawiają biżuterię niekonwencjonalną. Chcą wspólnie ze złotnikiem pracować nad projektem, wprowadzić swoje rozwiązania, wybrać najlepszy, ich zdaniem, kamień – dodaje. Obserwacja rynku pozwala na wysnucie wniosku, że klienci przestali się bać eksperymentowania i chętniej niż dotychczas decydują się na biżuterię wykonaną zgodnie z własnymi sugestiami. Polacy, którzy nie podporządkowują się modzie i mają własne zdanie na temat biżuterii, wybierają pracowanie jubilerskie, w których wspólnie ze złotnikiem realizują swoje marzenia o idealnym obiekcie biżuteryjnym. A liczba tych klientów w ostatnim czasie rośnie. – Klienci decydują się na zakup kolorowych kamieni, gdyż już sam ten fakt sprawia, że ich biżuteria będzie przełamywała schematy – uważa Wacław Krzyżanowski. – Podkreślić należy, że Polacy chcą biżuterii nowoczesnej. Wyrób nie może przypominać biżuterii babć. Zależy im na współczesnym wzornictwie, które pozwoli na wyeksponowanie właściwości kamieni kolorowych w nowej odsłonie – dodaje.Twórcy biżuterii podkreślają, że w krąg zainteresowań odbiorców po latach wraca cytryn. Jego nieobecność na rynku biżuteryjnym w ostatnim czasie sprawiła, że teraz traktowany jest on jako nowinka, która pozwala na wyrażenie swojej osobowości. Klienci polskich salonów jubilerskich wybierają także biżuterię z rubinami i szafirami. – Kamienie muszą być duże, wyraziste – wskazuje Wacław Krzyżanowski. – Klienci życzą sobie biżuterii masywnej o finezyjnym wzornictwie. Najczęściej decydują się na miks tradycji z nowoczesnością, tworząc tym samym ciekawe rozwiązania formalne – dodaje. Duży wpływ na zmianę postrzegania biżuterii z kamieniami kolorowymi ma możliwość zapoznania się ze wzornictwem z całego świata, dostępnym dzięki internetowi, a także nowoczesne programy graficzne, które pozwalają na samodzielne próby stworzenia biżuterii w zaciszu domowym. – Można powiedzieć, że Polacy wybierają pracownie jubilerskie, które dysponują programami projektowania biżuterii, aby wspólnie z profesjonalistą wykonać projekt biżuterii – zauważa Wacław Krzyżanowski. – W momencie, gdy zjawiają się w pracowni jubilerskiej, wprost żądają wizualizacji swojej wymarzonej biżuterii. Chcą uczestniczyć w procesie tworzenia, mieć w nim swój udział – dodaje. Próby i błędy, zmiana materiałów jubilerskich, eksperymentowanie z formą sprawia, że klienci chętnie wybierają kamienie kolorowe, a nawet łączą je ze sobą w celu zapewnienia lepszego, ich zdaniem, efektu. Dlatego też kamienie szlachetne o wyrazistej barwie zaczynają pojawiać się w biżuterii coraz częściej. I co należy zaakcentować – w zupełnie nowej odsłonie. Wzornictwo nawiązuje do dawnych trendów, jednak widać w nim nowoczesne rozwiązania funkcjonalne.– Klienci chcą, aby pierścionki zaręczynowe, które wybierają, były niecodzienne, aby opowiadały ich własną historię – mówi Wacław Krzyżanowski. – Jednocześnie bardzo często przychodzą z pierścionkami, obrączkami, które otrzymali od swojej najbliższej rodziny. Zależy im, aby fragment życia dziadków czy rodziców był wkomponowany w ich biżuterię. Wspólnie zaczynamy tworzyć nowe dzieło, które również będzie przekazywane w rodzinie następnym pokoleniom – dodaje. Należy podkreślić, że coraz więcej osób pojawia się w pracowniach jubilerskich z własnym złotem i kamieniami szlachetnymi. Jedni upatrują tego stanu rzeczy w próbie oszczędzenia na zakupie pierścionka czy obrączek, inni w powrocie do tradycji, w której biżuteria przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Niezależnie jednak od motywacji klientów, sytuacja ta sprawia, że w biżuterii ślubnej pojawiają się szlachetne kamienie kolorowe, które otrzymują nowe życie.Zwrot ku szlachetnym kamieniom kolorowym sprawia, że w salonach jubilerskich w całej Polsce zauważamy kolekcje złotej biżuterii z rubinami, szafirami czy szmaragdami. Właściciele salonów jubilerskich, starając się spełnić oczekiwania klientów, oferują złote klejnoty, które spełniają oczekiwania klientów. Wprowadzają również do swojej oferty możliwość indywidualnego zamówienia upragnionej biżuterii, przygotowanej pod konkretne oczekiwania klientów. – Powoli zmienia się podejście klientów do biżuterii ślubnej. Jeszcze do niedawna wizyta przyszłego małżeństwa w salonie jubilerskim zwieńczona była zakupem biżuterii z diamentami – mówi Wacław Krzyżanowski. – Dziś już nie jest to tak oczywiste, gdyż coraz chętniej wybierają szlachetne kamienie kolorowe. Można więc mieć nadzieję, że rynek biżuterii ślubnej nie będzie już tak jednolity – dodaje.  Marta Andrzejczak