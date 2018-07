Charles Tiffany: założyciel jednego z najsłynniejszych domów jubilerskich na świecie

Mariola Piekutowska-Folga

Kiedy firma ojca zgromadziła wystarczającą ilość pieniędzy, żeby otworzyć niewielki sklep, Charles po dwóch latach nauki, mając 15 lat, opuścił szkołę. Sklep został oddany w ręce chłopca, zresztą jedynego pracownika. Robił wszystko: obsługiwał klientów, sprzątał, prowadził księgi handlowe, wyjeżdżał do Nowego Yorku po zaopatrzenie. Działania te ujawniły jego nieprzeciętne zdolności handlowe. Zaledwie po roku zatrudnił pomoc i ukończył edukację. Jednak Nowy Jork był znacznie atrakcyjniejszy niż rodzinne okolice.W wieku 25 lat Charles pożyczył od ojca tysiąc dolarów i razem z przyjacielem ze szkoły Johnem Youngiem podjął absurdalną biznesowo decyzję otwarcia w Nowym Yorku sklepu z upominkami Tiffany & Young. Ale czas był trudny – kraj ogarnięty ogromnym kryzysem finansowym, zwanym dzisiaj paniką 1937 r. Zbankrutowało prawie 350 z 850 banków, a w samym Nowym Jorku 250 firm. Wygenerowało to w ciągu zaledwie dwóch miesięcy straty tylko w tym mieście rzędu 100 mln dolarów. Szalało bezrobocie, dlatego sprzedaż w nowym sklepie była niewielka. Ale kapitał firmy – półroczne doświadczenie Johna zdobyte podczas pracy w magazynie artykułów ozdobnych, znajomość prowadzenia sklepu Tiffany'ego i po 500 dolarów wkładu od każdego partnera (pożyczka została równo podzielona) – zaprocentował. Ze względu na szczupłe zasoby wynajęty lokal znajdował się poza modnym centrum handlowym. Oferowano wszystko, co można było sprzedać: od ozdób domowych przez modne artykuły piśmiennicze do przedmiotów użytkowych. Charles nie czekał na klientów. Kiedy zrozumiał, jak duże korzyści można osiągnąć z zainteresowania trudno dostępnymi i coraz modniejszymi towarami orientalnymi, zaznajamiał się z kapitanami statków powracających z Dalekiego Wschodu i skupował od nich przywiezione do sprzedaży produkty. Kiedy młoda firma powoli, ale systematycznie rozwijała się, złodzieje w noworoczną noc wynieśli ze sklepu wszystko, co można było u [...]