Sztuka, którą można mieć zawsze przy sobie

Biżuterią zainteresowałam się już w dzieciństwie, kiedy chodziłam na zajęcia plastyczne, na których cyklicznie organizowane były warsztaty z tworzenia biżuterii czy to z drewna, czy z filcu. Kiedy poszłam do Liceum Plastycznego, już pierwszego dnia wiedziałam, że chcę je ukończyć na specjalizacji jubilerskiej i dalej jest to moja największa pasja, którą obecnie rozwijam na studiach. W biżuterii fascynuje mnie to, że jest dziedziną łączącą w sobie sztukę i funkcjonalność w formie. Sztukę, którą możemy mieć zawsze przy sobie. Biżuteria niesie ze sobą cały wachlarz emocji, kojarzy się z konkretnymi miejscami, osobami. Często jest też pamiątką rodzinną przywołującą wspomnienia o osobach i chwilach, które już odeszły. Każdy przedmiot ma swoją historię, co uważam za wyjątkowe i niespotykane w innych dziedzinach projektowych.Poprzez swoją biżuterię nie staram się przekazywać żadnych manifestów, raczej opowiada ona o moim subiektywnym postrzeganiu świata, jest więc wypowiedzią bardzo osobistą. Mówi raczej o rzeczach, które mnie ciekawią czy zachwycają. Zdarza się, że tworzę biżuterię opowiadającą o jakimś zagadnieniu, wtedy staram się korzystać z bardzo prostych, ale zaskakujących środków, jak np. w zestawie brosz inspirowanych Azją, których głównym elementem jest ryż. Przeważnie jednak skupiam się na eksperymentach z formą, łączeniem materiałów i pokazywaniem ich oddziaływania na siebie. Poprzez m [...]