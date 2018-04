Okiem praktyka

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Justyna Magiera specjalista ds. eksportu Firma PAT Bugała

Najprostszym sposobem są oczywiście opakowania firmowe. Jak powszechnie wiadomo, biżuteria musi być opakowana adekwatnie do swojej wartości. Nie należy zatem oszczędzać na opakowaniach, a już na pewno nie na kosztach umieszczenia na nich logo firmowego. To właśnie opakowanie (poza samą biżuterią oczywiście) klient zabiera ze sobą do domu. Jest zatem oczywiste, że jeśli chcemy utrwalić nasze logo w świadomości klienta, powinniśmy umieścić je na opakowaniu. Dzięki temu klient będzie miał z nim styczność znacznie dłużej niż tylko podczas samej wizyty w salonie. Koszt nadruku jest niewielki.Logo można umieścić niemal na każdym opakowaniu – nie tylko te drogie opakowania dają nam taką możliwość. Personalizować [...]