Nowe Targi Upominków i Dekoracji GiftON.top – odbędą się na nowoczesnych terenach targowych EXPO Kraków w dniach 7-9.06.2018.





Organizowane są przez doświadczonego organizatora targów, firmę PB Group. Odbędą się równolegle z Międzynarodowymi Targami Biżuterii i Zegarków JUBINALE, które goszczą prawie 4.000 kupców branżowych oraz ponad 230 wystawców cyklicznie od 2008 roku. Połączenie imprez targowych z kilku różnych, ale pokrewnych sektorów sprawi, że staną się one niezwykle atrakcyjne dla grupy docelowej.Doskonale dostosowane do potrzeb wystawienniczych, przestrzenne tereny targowe zapewnią uczestnikom wydarzenia pełen komfort pracy i świetnie spełnią oczekiwania wszystkich gości. Targi GiftON.top to świetne miejsce spotkań dla producentów, importerów, hurtowników, właścicieli sklepów stacjonarnych i internetowych oraz innych osób powiązanych z branżą prezentów, dekoracji, biżuterii i zegarków z Polski i zagranicy.Więcej informacji na www.gifton.top