Minimalizm w biżuterii

Dorastałam w czasach szarej rzeczywistości lat 80. Zdolności manualne, artystyczne korzenie oraz zamiłowanie do oryginalności i jakości wzmagały potrzebę wyróżnienia się. Ubiór był na to najprostszym sposobem. Dlatego namiętnie szyłam, farbowałam tkaniny i... tworzyłam biżuterię. Z miedzianych i aluminiowych blach, z drutów, monet, koralików czy orzechów. Ale traktowałam to jako pasję, zabawę, nie myśląc o związaniu z tym swojej przyszłości. Trafiłam na protetykę i tam, podczas odlewania ze srebra elementów zębowych, powstały moje pierwsze srebrne kolczyki – supełki. Z ogromną siłą wróciła potrzeba tworzenia i zrodziła się myśl: a może biżuteria?Podstawą są tradycyjne techniki złotnicze. To w ich obrębie się poruszam. Tylko w pracach konkursowych pojawia się ukochana tkanina, papier lub pleksi. Bardzo lubię secesję i sztukę bizantyjską i nie raz zapuszczałam się w te rejony. Jednak najbliższa jest mi sztuka współczesna. A gdy tworzę biżuterię, mimowolnie „wychodzi” ze mnie minimalizm. I pewnie to również miało wpływ na moją miłość do kwadratu. Swoje kwadratowe pierścionki tworzę już od 20 lat. Ta forma nawet bez ozdobnika, ale idealnie wykonana, jest dla mnie sama w sobie piękna, a jednocześnie przekorna, nieoczywista w kontekście pierścionka. Ta moja przekora pojawia się również w wykończeniu prac. Już na etapie nauki złotnictwa ciągnęło mnie do nieperfekcyjnych powierzchni w połączeniu z precyzją wypolerowanych elementów lub błyskiem kamieni. I mimo że od dobrych kilku lat powierzchnie matowione, młotkowane są bardzo popularne w biżuterii, ja nie potrafię od nich [...]