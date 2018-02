Jubilerskie i kolorowe zegarki na wiosnę

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Wiktoria Wilk

Ponownie do asortymentu salonów zegarmistrzowskich wracają jubilerskie czasomierze. Klienci chętnie wybierają zegarki wykonane z metali i kamieni szlachetnych, gdyż są one nie tylko wartościową ozdobą, ale także modnym dodatkiem.Wysoka sprzedaż na rynku zegarmistrzowskim spowodowała, że projektanci czasomierzy, postanawiając wykorzystać koniunkturę, zaczęli ponownie wprowadzać do swoich kolekcji zegarki wykonane z najdroższych materiałów jubilerskich. Jeszcze do niedawna zegarki traktowane były głównie jako rodzaj biżuterii dla mężczyzn, jednak wyniki sprzedażowe spływające z segmentu sprzedaży zegarków damskich ukazały, że kobiety są równie dobrym odbiorcą czasomierzy jak mężczyźni. Dlatego też na rynku pojawia się coraz więcej zegarków biżuteryjnych, które doskonale wpisują się w potrzeby i oczekiwania kobiet. Damskie kolekcje zegarków zmieniają się z sezonu na sezon, gdyż dostosowane są do trendów panujących na rynku mody. Producenci skupili się jednak nie tylko na estetycznym wymiarze zegarków damskich, ale także postawili na ich funkcjonalność oraz parametry techniczne. Kobiecy zegarek łączy w sobie cechy funkcjonalnego czasomierza, który poza wskazywaniem czasu ma wbudowane różnego rodzaju funkcje, jak choćby możliwość przenoszenia danych, a także jest idealnym rodzajem biżuterii. Szczególnie te wykonane z kamieni i metali szlachetnych cieszą się popularnością wśród kobiet. Jak wynika z danych, najlepiej sprzedają się zegarki, do kt [...]