Srebro z dusza

Karol Kulej

Chcemy posiadać przedmioty oryginalne, ale także takie, których wartość z biegiem czasu będzie rosła. A to sprawia, że coraz chętniej sięgamy po przedmioty wykonane z metali szlachetnych.– W ostatnich latach na polskim rynku, szczególnie w dużych miastach, liczba galerii oferujących antyki niemal się podwoiła – mówi dr Marek Nowotnik, ekonomista. – Wpływ na taki stan rzeczy ma podniesienie się stopy życiowej Polaków, których stać na zakup przedmiotów luksusowych, oraz moda na posiadanie przedmiotów z „historią w tle” – wyjaśnia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że nasi rodacy zaczynają – na razie, jak podkreślają specjaliści, dość nieśmiało – inwestować pieniądze w działa s z t u k i , i to zar ó w n o artystów znanych i uznanych, jak i młodych twórców. Jednak najciekawszym zjawiskiem wydaje się zainteresowanie Polaków zabytkowymi srebrami, które poza walorami artystycznymi mają także wartość inwestycyjną.W asortymencie galerii z antykami znajdujemy nie tylko srebrne sztućce czy cukiernice, ale także karafki, garnitury na biurko, żardiniery, szkatuły czy serwisy kawowe. Odnotowania godnym wydaje się fakt, że ceny tych przedmiotów niejednokrotnie przekraczają wartość średniej krajowej pensji. – Sytuacja, z jaką ostatnio mamy do czynienia, wynika z faktu, że polskie społeczeństwo, a w [...]