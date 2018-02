Koła i kwadraty, czyli nowe inspiracje Anny Samków





Koło i Kwadrat łączy prostota form i wyrafinowana faktura biżuterii. Wyjściem do projektowania obu kolekcji była linia, dlatego też ich premiera odbyła się równolegle.W kolekcji Kwadrat linia staje się odcinkiem bądź figurą zamkniętą. Wyginana pod kątem, tworzy formy na pozór kanciaste, które mimo swego kształtu wygodnie i miękko układają się na ciele. Kolekcja Kwadrat to szeroki wybór pierścionków, kolczyków, naszyjników i bransoletek o różnych grubościach i wielkościach. Seria zawiera ascetyczne i minimalistyczne formy urzekające swą prostotą. Niektóre modele ozdobione zostały cyrkoniami, które swym blaskiem rozświetlają całe kompozycje. Z linii, w kolekcji Koło, uformowana została figura swym kształtem przypominająca koło.Pozornie klasyczny, okrągły kształt został przełamany. Projektantka stworzyła falujące i iluzoryczne płaszczyzny. Kolekcja Koło to szeroki wybór pierścionków, kolczyków, naszyjników i bransoletek o organicznych kształtach, to także nieoczywista zabawa płaszczyznami, wykorzystująca intrygujące kropelki srebra na powierzchniach. – Każda stworzona forma ma swój początek i każda z nich ma swój czas ukończenia, ten czas to chwila, w której został wykonany ostatni ruch narzędziem, nadający ostateczny kształt powstałej rzeźbie. Zgodnie z tą myślą klasyczną nazwę produktu zastąpiłam podaniem godziny ukończenia pracy – mówi projektantka Anna Samków.Obie kolekcje wykonano ręcznie, ze srebra próby 925 (częściowo odzyskanego w trakcie recyclingu) lub srebra i mosiądzu pozłacanego 24-karatowym złotem. Te małe biżuteryjne rzeźby o nieregularnej strukturze zostały zaprojektowane z myślą o tym, by każda kobieta miała możliwość stworzenia własnego, a zarazem unikatowego połączenia. Biżuteria ANNA SAMKÓW wykonywana jest ręcznie z najlepszej jakości materiałów z dbałością o detale. Każdy przedmiot powstający w pracowni nosi cechy unikatu, pojedyncze egzemplarze mogą być jedynie do siebie podobne i tworzą limitowaną serię.Anna Samków należy do Związku Artystów Polskiej Sztuki Użytkowej, stworzyła markę biżuterii artystycznej ANNA SAMKÓW. Artystka projektuje i własnoręcznie wykonuje autorską biżuterię ze srebra, złota, mosiądzu, naturalnych kamieni, pereł, kryształów i bursztynu. W swej twórczości porusza się między minimalizmem a bogactwem form i dodatków. Pracuje blisko natury, jest ona dla niej inspiracją, źródłem energii i pobudza wyobraźnię. W swoich pracach umieszcza kształty tworzone z użyciem materiałów organicznych, takich jak skórki z banana, płatki kwiatów, liście roślin, mchy i paprocie. Dzięki temu uzyskuje niepowtarzalne wzory. Wiele z tych naturalistycznych inspiracji pochodzi z dziecięcych wspomnień artystki, spacerów po lesie i rodzinnym ogrodzie.