W Afryce wydobyto 910-karatowy diament





Jeden z największych diamentów w historii - piąty co do wielkości 910-karatowy - został znaleziony w kopalni Letseng w Lesotho.Karat jest jednostką stosowaną do określania masy kamieni szlachetnych i wynosi ok. 0,2 g. Nowo odkryty diament waży 910 karatów, co odpowiada 182 gramom, czyli mniej więcej masie chomika lub przeciętnego serca dorosłej osoby.