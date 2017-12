Od owadów do wzorów industrialnych

Marta Andrzejczak

Maja Woźniak jest projektantką biżuterii, której prace wzbudzają coraz większe zainteresowanie nie tylko wśród miłośników biżuterii, ale także środowiska złotniczego. Artystka biżuterią zajmuje się od piętnastu lat i ma na swoim koncie dwie wystawy indywidualne. Maja Woźniak od kilku lat jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa. Jej prace biorą udział w licznych wystawach krajowych oraz zagranicznych. Absolwentka Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie na kierunku rękodzieła artystycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku projektowania biżuterii, stale się rozwija i wprowadza na rynek nowe autorskie kolekcje biżuterii.Od czasu ukończenia studiów, cztery lata temu, projektantka wprowadziła na rynek już cztery autorskie kolekcje. Początkowo zafascynowana owadami i biżuterią ludową, stale poszukuje, co owocuje kolejnymi niezwykle ciekawymi pracami biżuteryjnymi przeznaczonymi dla wymagających klientów.Maja Woźniak rozpoczęła swoją przygodę z biżuterią od twórczości rękodzielniczej, z czasem zaczęła eksperymentować i zaproponowała odbiorcom swoją pierwszą autorską kolekcję biżuterii wykonaną w technikach złotniczych. – Nazwałam ją „Sekrety natury”. Byłam zafascynowana owadami, których kształty chciałam uwiecznić w srebrze – mówi Maja Woźniak. – Metodą prób i błędów wypracowałam swój sposób pozwalający wiernie uchwycić w metalu skomplikowane formy i ich detale. Moje owady spotkały się z ciepłym przyjęciem przez klientów. Do dziś mam stałych odbiorców, którzy wracają, by dokupić biżuterię z tej kolekcji – dodaje. Jednak z czasem prace entomologiczne przestały jej wystarczać i postanowiła poszukiwać nowej formy wyrazu. Wtedy uwagę swoją zwróciła w kierunku technologii emalierskich, z których przygotowywała swój dyplom kilka lat wcześniej. – Praca z emalią była i cały czas jest dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Nigdy do końca nie wiem, jaki będzie [...]