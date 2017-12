Biżuteria z emocją

Rozmowa z Katarzyną Ziębą, projektantką biżuterii.Bardzo cenię u ludzi wrażliwość, silną emocjonalność, nie jest łatwo jednak o tym opowiadać. Codzienność zmusza nas do życia w określonych ramach, które czasem są zbyt ciasne, by wziąć szeroki rozmach. Od kiedy pamiętam, szukałam sposobów na szkicowanie swoich myśli tak, by było to czytelne dla odbiorcy. Po wielu próbach znalazłam idealne dla siebie medium w postaci biżuterii. To niekończąca się plejada form, materiałów, kolorów, technik, która – nacechowana myślą twórcy – wybrzmiewa za każdym razem, gdy idzie w świat ze swoim właścicielem. Przyznam, że ogrom radości sprawia mi tworzenie biżuterii niekoniecznie użytkowej, chociażby przez jej rozmiar czy zawarte treści. Jednak żyją one wtedy zamknięte w objęciach galerii lub sprowadzają się do fotografii w katalogu. Na co dzień projektuję prace dla ludzi, które żyją na człowieku, nabierają mocy, opowiadają historie i cieszą, zastanawiają, niektóre mocno szokują.Projektuję biżuterię od 12 lat. Przez ten czas powstało sporo prac, mam jednak swoje ulubione kolekcje, często diametralnie różne. Jedna z nich to mój ukłon w stronę natury. Emaliowana romantyczna opowieść „Garden” przenosi do baśniowego świata, pełnego żywych barw, urokliwych motywów florystycznych, kamieni i blasku srebra. Kolejna jest przedstawieniem miejsca, które ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Kolekcja „Wrocław”, poświęcona wrocławskiej zajezdni tramwajowej Popowice, ukazuje bezlitosne oblicze czasu. Fotografie zrobione w tym miejscu zostały naniesione na metal. Widnieją na nich elementy graffiti, maszyn, murów niszczejących i podlegających nieustannym aktom wandalizmu. To także zdjęcia detali bram oraz okien, przez które widać opuszczone, zrujnowane pomieszczenia. „Wrocław” jest początkiem dłuższej historii o zmianach, ale opowi [...]