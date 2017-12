Trendy na rynku

Karol Kulej

Trendy modowe zauważalne są przede wszystkim na rynku zegarków damskich, młodzieżowych, dziecięcych oraz sportowych. Kolekcje przeznaczone dla mężczyzn odwołują się raczej do ponadczasowego wzornictwa, a zmiany w nim uwidaczniają się w funkcjonalności czasomierzy.Wzornictwo na rynku zegarków damskim w ostatnim czasie widocznie zmieniło kurs. I to o 180 stopni. Jeszcze do niedawna modne duże, masywne koperty na szerokich paskach zostają zastąpione przez minimalistyczne w formie, delikatne, biżuteryjne czasomierze. Mniejsze formy o dekoracyjnym charakterze, bogato zdobione kamieniami i kryształami, są w nadchodzącym sezonie sprzedażowym hitem. Zegarki damskie stają się biżuteryjnym dodatkiem, który należy łączyć z innymi rodzajami biżuterii, np. delikatnymi bransoletkami. Projektanci zegarków damskich wielkich światowych marek dostosowują swoje kolekcje do rynku jubilerskiego. Damskie zegarki stały się niemal kolejnym elementem biżuterii i tak też są wykorzystywane. W kolekcjach można zauważyć echa mody na biżuterię spersonalizowaną – poszczególne elementy można ze sobą łączyć w zależności od kreacji czy humoru. Należy podkreślić, że nawet koperty czasomierzy mają charakter biżuteryjny. Są bogato zdobione kryształami, wykonane z metali szlachetnych, a przy tym delikatne. W tym sezonie mniej znaczy więcej. Masywne i wyraziste cyferblaty zostały zastąpione [...]