Krzemieńna królewskich salonach

Rozmawiała Marta Andrzejczak

Do biżuterii dołączony został list z charakterystyką kamienia, z informacją, że występuje on tylko w Ziemi Sandomierskiej, a w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu znajduje się jedyna na świecie kolekcja biżuterii z tym minerałem, licząca już około 300 prac. Artysta zamierza podkreślić również, że krzemień, nazywany kamieniem optymizmu, stał się wyróżnikiem polskiej biżuterii. Rozmowa z autorem biżuterii Cezarym Łutowiczem.Cezary Łutowicz: Okres karnawału sprzyja organizowaniu balów dobroczynnych. Zostałem zaproszony ze swoją wystawą do Brukseli, gdzie w foyer sali balowej Steigenberger Grand Hotel miałem mieć ekspozycję. Był to XV Bal Polski organizowany dla dyplomacji Unii Europejskiej. Patronat nad balem miała pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska. Postanowiłem wyk [...]