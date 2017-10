Klejnot tworzący tożsamość miasta

Rozmowa z Liesbet Bussche,najbardziej znaną i najbardziej podziwianą artystką,tworzącą biżuterię w przestrzeni miejskiej.Jakbyś się opisała, kim jesteś i skąd pochodzisz?Urodziłam się w 1980 roku i wzrastałam w małej wsi w Belgii. Jednak do szkoły poszłam w Brukseli. Tam też zaczęła rodzić się i ukształtowała moja miłość do miasta. Zanim zajęłam się biżuterią, studiowałam kinematografię i przez kilka lat pracowałam jako dziennikarka telewizyjna. Obecnie mieszkam i tworzę w Amsterdamie w Holandii.Staram się tworzyć nowe wcielenie biżuterii, przełamywać stereotypy. Tworzę złote kolczyki, perłowe naszyjniki czy modne bransoletki dla ulicy, dla miasta. Zakładam miastu biżuterię. Jednak moje działania budują także nowe relacje pomiędzy miastem a jego społeczeństwem, budują nowe konteksty. Porównując się do innych projektantów biżuterii, mogę powiedzieć, że przekroczyłam granice intymności i subtelności biżuterii, nadając jej nowy wizerunek. Sprawiając, że pojawia się inny sposób jej „noszenia”, inna skala oddziaływania na otoczenie. Moja „ [...]