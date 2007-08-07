Legnicki Festiwal SREBRO już w maju

Legnicki Festiwal SREBRO już w majuWielkimi krokami zbliża się Legnicki Festiwal SREBRO wraz z Weekendem Otwarcia, który odbędzie się w dniach 8-9 maja 2026 roku. Najjaśniejszym punktem wydarzenia będzie ogłoszenie wyników 34. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej EVERY BODY, do którego wpłynęło ponad 250 zgłoszeń artystów z Europy, Azji, Ameryki Południowej i Australii.
EVERY BODY – BIŻUTERIA W RELACJI Z CIAŁEM I WSPÓLNOTĄ
Hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu odnosi się zarówno do fizyczności, jak i do wspólnotowości, różnorodności oraz napięć towarzyszących życiu w społeczeństwie. W naturalny sposób nawiązuje także do re [...]
Maja Bielakowicz, Galeria Sztuki w Legnicy