Lubię wypowiadać się na różne tematy

Lubię wypowiadać się na różne tematyBiżuteria jako osobista opowieść, komentarz społeczny i przestrzeń do dialogu – tak swoją twórczość postrzega Wojciech Łuckiewicz, laureat Nagrody „Polskiego Jubilera” w 35. Konkursie im. Władysława Strzemińskiego Projekt za prace „Dziedzictwo”.
Twoje prace urzekły mnie estetyką, jakością wykonania, ale też emocjonalną historią związaną z ich realizacją.
Te prace są związane z moim dziadkiem, który najpierw zaraził moją mamę, a później także mnie miłością do rzemiosła. Odnoszą się również do myślistwa – tematu, w którego ocenie nie zawsze się zgadzamy. Jedna z prac wymagała przestrzelenia, dlatego poprosiłem dziadka, aby użył swojej broni myśliwskiej. Okazało się, że nie była to zwykła czynność, ponieważ dzięki jego zaangażowaniu mogliśmy spędzić ze sobą więcej czasu. Myślę, że dzięki naszym rozmowom jeszcze bardziej polubiłem tę kolekcję. Początkowo miała to być jedynie kolekcja poru [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
|
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).
Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
Prenumeratę możesz zamówić:
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
Rozmawiała Anna Sado