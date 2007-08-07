Muzealny dwugłos o biżuterii: między władzą, pamięcią i ciągłością

dr Olga M. Hajduk – historyk sztuki, złotnik, dyplomowany ekspert diamentów, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich

Na tym tle dwie aktualnie trwające wystawy – prezentacja Domu A. E. Köchert w Gödöllő pod Budapesztem oraz paryska ekspozycja Dynastic Jewels: Power, Prestige and Passion w Hôtel de la Marine ukazują dwa odmienne, lecz komplementarne sposoby myślenia o biżuterii i jej miejscu w historii. Obie wystawy pokazują, że biżuteria może opowiadać różne historie: z jednej strony jest efektem kunsztu i pasji twórców, z drugiej – sposobem na manifestowanie prestiżu, statusu i osobistego stylu.Wystawa poświęcona Domowi Jubilerskiemu A. E. Köchert, jubilerowi cesarza i korony, wpisuje się w szczególny kontekst miejsca. Gödöllő, dawna rezydencja monarchii habsburskiej, jest przestrzenią naznaczoną pamięcią władzy, ale zarazem oddaloną od współczesnych centrów muzealnego spektaklu. To oddalenie sprzyja narracji bardziej refleksyjnej, pozbawionej nadmiaru inscenizacji.Założony w Wiedniu w 1814 roku Dom Köchertów od samego początku ucieleśniał napięcie między tradycją a innowacją. Sześć pokoleń jednej rodziny tworzyło biżuterię, która nie była odpowiedzią na ulotne trendy, lecz konsekwentnym rozwijaniem języka formy i rzemiosła. W przeciwieństwie do wielu historycznych domów jubilerskich, które w XX wieku zostały wchłonięte przez międzynarodowe konglomeraty, Köchert zachował niezależność, kontrolę nad marką i produkcją oraz przywiązanie do idei unikatowości.Ekspozycja prowadzi widza przez pełen proces twórczy: od [...]