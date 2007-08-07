Muzealny dwugłos o biżuterii: między władzą, pamięcią i ciągłością

Muzealny dwugłos o biżuterii: między władzą, pamięcią i ciągłościąBiżuteria coraz śmielej wychodzi z gabinetów kolekcjonerskich i pracowni jubilerskich na wielkie sale muzealne. Ostatnie spektakularne wystawy Cartiera w Victoria & Albert Museum w Londynie oraz w Musei Capitolini w Rzymie nie tylko przyciągnęły rekordową publiczność, lecz przede wszystkim potwierdziły, że klejnoty mogą być nośnikami opowieści o nowoczesności, luksusie, polityce i tożsamości kulturowej.
Na tym tle dwie aktualnie trwające wystawy – prezentacja Domu A. E. Köchert w Gödöllő pod Budapesztem oraz paryska ekspozycja Dynastic Jewels: Power, Prestige and Passion w Hôtel de la Marine ukazują dwa odmienne, lecz komplementarne sposoby myślenia o biżuterii i jej miejscu w historii. Obie wystawy pokazują, że biżuteria może opowiadać różne historie: z jednej strony jest efektem kunsztu i pasji twórców, z drugiej – sposobem na manifestowanie prestiżu, statusu i osobistego stylu.
CIĄGŁOŚĆ RZEMIOSŁA: KÖCHERT W GÖDÖLLŐ
Wystawa poświęcona Domowi Jubilerskiemu A. E. Köchert, jubilerowi cesarza i korony, wpisuje się w szczególny kontekst miejsca. Gödöllő, dawna rezydencja monarchii habsburskiej, jest przestrzenią naznaczoną pamięcią władzy, ale zarazem oddaloną od współczesnych centrów muzealnego spektaklu. To oddalenie sprzyja narracji bardziej refleksyjnej, pozbawionej nadmiaru inscenizacji.
Założony w Wiedniu w 1814 roku Dom Köchertów od samego początku ucieleśniał napięcie między tradycją a innowacją. Sześć pokoleń jednej rodziny tworzyło biżuterię, która nie była odpowiedzią na ulotne trendy, lecz konsekwentnym rozwijaniem języka formy i rzemiosła. W przeciwieństwie do wielu historycznych domów jubilerskich, które w XX wieku zostały wchłonięte przez międzynarodowe konglomeraty, Köchert zachował niezależność, kontrolę nad marką i produkcją oraz przywiązanie do idei unikatowości.
Ekspozycja prowadzi widza przez pełen proces twórczy: od [...]
dr Olga M. Hajduk – historyk sztuki, złotnik, dyplomowany ekspert diamentów, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Jubilerskich