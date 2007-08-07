Ireneusz Glaza: Bez realnej ochrony własności intelektualnej nie ma rozwoju

Ireneusz Glaza: Bez realnej ochrony własności intelektualnej nie ma rozwojuDlaczego zdecydowałeś się zastrzec swoje wzory?
Bo są kopiowane – często bez żadnych skrupułów. W branży panuje przekonanie, że można podpatrzeć czyjś projekt, lekko go zmienić i uznać za własny. Tymczasem za każdym wzorem stoją godziny pracy, wiedza i ryzyko biznesowe. Z dziesięciu zaprojektowanych kompletów biżuterii sprzedają się może trzy. Ja wkładam pracę, ponoszę ryzyko handlowe i jeszcze niewiele z tego mam, bo ktoś kradnie te sprawdzone wzory.
Jak takie sytuacje wpływają na motywację do projektowania?
Jeśli widzi się, że moja praca twórcza jest bezkarne przejmowana przez konkurencję, pojawia się zniechęcenie. Zakładam, że również inni kopiowani projektanci się zniechęcają. Ma to negatywne skutki [...]
Rozmawiała: Anna Sado