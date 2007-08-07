Znaki towarowe i wzory przemysłowe – druga linia obrony jubilera

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl





Praktyczny przewodnik po ochronie własności intelektualnej w branży jubilerskiejDlaczego sama ochrona prawnoautorska to za mało? W poprzednim artykule omówiliśmy prawa autorskie – automatyczną ochronę powstającą w momencie stworzenia projektu. Świetna wiadomość: nie trzeba niczego rejestrować. Jest jednak haczyk. Wyobraźmy sobie, że kupujemy samochód. Płacimy, jeździmy – dopóki ktoś nie powie: „Udowodnij, że to twój”. I tu zaczynają się schody, bo dowód rejestracyjny zostawiliśmy w domu. Prawo autorskie działa podobnie – chroni, ale nie daje „papierów”. Dlatego doświadczeni przedsiębiorcy sięgają po znaki towarowe i wzory przemysłowe. To rejestrowane formy ochrony – dostajemy dokument z urzędu, który jasno potwierdza nasze prawa. Jak akt notarialny do mieszkania – nikt nie kwestionuje, że jesteś właścicielem.Oznaczenie odróżniające Twoje produkty od konkurencji: nazwa firmy lub kolekcji (np. „Baltic Gold”), logo, charakterystyczne połączenie kolorów, a nawet kształt opakowania. Pomyśl o nim jak o tabliczce z nazwiskiem na drzwiach mieszkania. Każdy wie, kto tu mieszka. Nikt nie pomyli Twojego mieszkania z sąsiadem. A gdyby ktoś powiesił taką samą tabliczkę piętro niżej – miałbyś prawo powiedzieć: „Hej, to moje nazwisko, zdejmij to!”budujesz markę „Bursztynowy Świat” przez 10 lat. Pewnego dnia otwiera się konkurencja pod nazwą „Bursztynowe Światy”. Bez rejestracji możesz się złościć. Z rejestracją – wysyłasz wezwanie do zaprzestania naruszeń i idziesz do sądu z dokumentem w ręku;to jak posiadanie mieszkania na wyna [...]