30 lat Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Anna Sado

powstało w połowie lat 90., w okresie intensywnego rozwoju branży bursztynniczej w Polsce. Po transformacji ustrojowej rynek szybko się rozrastał, ale brakowało jednolitych zasad identyfikacji surowca, wspólnego nazewnictwa i instytucji, która łączyłaby środowisko producentów, artystów, handlowców i naukowców.Jednym z głównych problemów był chaos terminologiczny oraz obecność na rynku materiałów modyfikowanych i imitacji bursztynu, często oferowanych bez jasnego oznaczenia. W dłuższej perspektywie groziło to utratą wiarygodności bursztynu jako kamienia jubilerskiego. MSB zostało powołane właśnie po to, by przeciwdziałać tym zjawiskom – poprzez edukację, standardy i współpracę z zapleczem naukowym.Najważniejszym i najbardziej trwałym osiągnięciem MSB jest opracowanie klasyfikacji i nazewnictwa bursztynu bałtyckiego. Dokument ten porządkuje definicje surowca naturalnego, materiałów modyfikowanych, rekonstruowanych oraz imitacji, dając branży wspólny język i jednoznaczne kryteria identyfikacji. Z punktu widzenia rynku jubilerskiego klasyfik [...]