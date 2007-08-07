Szwajcarskie zegarki w 2025 roku: między korektą a nową równowagą rynku

Szwajcarskie zegarki w 2025 roku: między korektą a nową równowagą rynkuRok 2025 okazał się dla szwajcarskiego zegarmistrzostwa okresem wyraźnego wyhamowania po kilku latach spektakularnych wzrostów. Najnowsze dane opublikowane przez Federation of the Swiss Watch Industry pokazują, że choć grudzień przyniósł lekkie odbicie eksportu (+3,3%), cały rok zamknął się spadkiem wartości eksportu o 1,7% w porównaniu z 2024 rokiem. To kolejny sygnał, że branża wchodzi w fazę korekty po rekordowych latach 2021-2023.
Łączna wartość eksportu szwajcarskich zegarków wyniosła w 2025 roku 25,55 mld CHF, co oznacza również spadek o 4,5% wobec 2023 roku. Jeszcze wyraźniej widać zmiany w wolumenach: liczba wyeksportowanych zegarków naręcznych zmniejszyła się o 4,8%, do niespełna 14,6 mln sztuk. Trend ten potwierdza dalszy wzrost średnich cen jednostkowych i koncentrację rynku na produktach o wyższej wartości.
Segment zegarków o cenie eksportowej powyżej 3 000 CHF, który w ostatnich latach napędzał wzrosty, zanotował spadek o 1,9%, wyraźnie wpływając na ogólny wynik branży. Stabilność utrzymała si [...]
Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.
|
Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).
Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to:
Prenumeratę możesz zamówić:
Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl
Anna Sado