MATERIAŁ PARTNERA: XXII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej PREZENTACJE 2026 – temat: „CISZA”

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych ogłasza rozpoczęcie 22. edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej PREZENTACJE. To jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń w polskim świecie biżuterii autorskiej, od ponad dwóch dekad tworzące przestrzeń do prezentacji najnowszych tendencji i poszukiwań twórczych.

Nagroda Główna w konkursie PREZENTACJE 2025



