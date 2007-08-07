W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, tel. 22 333 88 14, mail Biuro@pws-promedia.pl jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

MATERIAŁ PARTNERA: XXII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej PREZENTACJE 2026 – temat: „CISZA”

Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych ogłasza rozpoczęcie 22. edycji Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej PREZENTACJE. To jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń w polskim świecie biżuterii autorskiej, od ponad dwóch dekad tworzące przestrzeń do prezentacji najnowszych tendencji i poszukiwań twórczych.

 
3684_2a

Nagroda Główna w konkursie PREZENTACJE 2025 


 

CISZA jako impuls twórczy

Motyw przewodni tegorocznej edycji to „Cisza” – pojęcie wieloznaczne i otwarte na interpretacje.

W świecie, który mówi zbyt głośno i zbyt szybko,
cisza staje się wyborem, ucieczką od nadmiaru bodźców.
Przestrzenią, w której można wreszcie usłyszeć siebie.
Cisza może też być napięciem, niedopowiedzeniem,
milczeniem po stracie.
Ciszą w relacji – tą, która koi, ale i tą, która przytłacza.

Organizatorzy zachęcają twórców, by te emocje i skojarzenia przełożyli na formy biżuteryjne. Biżuteria, dzięki swojej bliskości z ciałem i użytkownikiem, stwarza wyjątkowe pole do osobistych wypowiedzi i eksperymentów.

Warunki udziału

Konkurs ma charakter otwarty. Nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące technik, materiałów czy stylistyki. Wymogiem jest przygotowanie nowej, wcześniej nieprezentowanej pracy oraz dostarczenie jej do organizatora do 31 stycznia 2026 r.

Nad kwalifikacją prac i przyznaniem nagród będzie czuwać jury, którego skład zostanie ogłoszony do 15 stycznia 2026 r. Komisja oceni zgłoszenia pod kątem:
– oryginalnego ujęcia tematu,
– innowacyjności,
– jakości wykonania.

Ogłoszenie wyników i nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w Muzeum Bursztynu w Gdańsku w dniu 23 marca 2026 r., w trakcie targów AMBERIF Spring.

Wśród nagród znajdują się m.in.:
– stoisko na targach AMBERIF Spring 2027 (fundator: Międzynarodowe Centrum Targowe),
– statuetka STFZ,
– indywidualna wystawa podczas Legnickiego Festiwalu Srebro,
– 1,5 kg bursztynu, 0,5 kg srebra, 1k czarnych diamentów,
– narzędzia jubilerskie, reklama PB Studio,
– voucher do sklepu Granit i inne nagrody sponsorów.

Organizatorzy i partnerzy

Konkurs organizuje Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych.
Partnerami i sponsorami tegorocznej edycji są m.in.: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Muzeum Bursztynu / Muzeum Gdańska, Motyl.PRO, Fundacja Promocji Wzornictwa, Granit, Amber Experts, PB Studio, LIDYT, 301CARATS GROUP oraz Galeria Sztuki w Legnicy.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.stfz.pl.

 

 


