ZŁOTNICTWO.INFO – wspólna pamięć współczesnego polskiego złotnictwa
Czy można w jednym miejscu zgromadzić wiedzę o twórcach biżuterii, wystawach, konkursach, publikacjach i instytucjach, które kształtowały współczesne polskie złotnictwo? Odpowiedzią jest ZŁOTNICTWO INFO – internetowa baza danych, która w krótkim czasie stała się nieocenionym źródłem informacji o tej dziedzinie sztuki. To projekt unikatowy na skalę kraju, a jego celem jest nie tylko dokumentacja, ale i ocalenie od zapomnienia historii polskiej biżuterii powstającej po 1945 roku.
Już dziś zasoby bazy imponują. Zapisano w niej ponad 1500 nazwisk osób związanych z polskim złotnictwem, w tym 1304 autorów i projektantów. Udostępniono niemal 1500 fotografii prac i blisko 500 zdjęć dokumentujących wydarzenia. Opisano 760 wystaw, konkursów i imprez, a także 348 instytucji, muzeów i kolekcji. Zebrano 326 wydawnictw, 314 artykułów i 27 plików lub linków do filmów badań zjawisk współczesnego złotnictwa artystycznego. Uzupełnia je unikatowa baza imienno-autorska – aż 169 inicjałów, które pomagają w identyfikacji autorstwa biżuterii i obiektów złotniczych. Łącznie system obejmuje ponad 80 tysięcy atrybutów danych – liczby, które robią wrażenie, ale nadal stanowią jedynie fragment docelowych zasobów.
Projekt działa na zasadach Open Data Commons. To otwarta baza danych tworzona i rozwijana przez społeczność. Nie należy do żadnej pojedynczej osoby ani instytucji – jest wspólnym zasobem, do którego każdy może wnosić swój wkład i z którego każdy może w równym stopniu czerpać. Jako dobro wspól[...]
Anna Sado