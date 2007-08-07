W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, tel. 22 333 88 14, mail Biuro@pws-promedia.pl jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

34. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Every Body”

Organizatorzy Legnickiego Festiwalu SREBRO po raz kolejny zapraszają do dyskusji nad współczesną sztuką złotniczą oraz znaczeniem biżuterii w dzisiejszym świecie. Tegoroczny temat przewodni konkursu kieruje uwagę w stronę dualizmu ozdób ciała pełniących funkcję zarówno przedmiotów osobistych, amuletów czy sentymentalnych pamiątek, jak i wyraźnych manifestów, komunikatów, narzędzi autokreacji. Rozszerza granicę cielesności, tożsamości (dziś również cyfrowej), oddając też pole temu, co pozaludzkie czy nieidentyfikowalne w kategoriach antropocentrycznych.



pj-2025-02-43-1

„Every Body” mówi o napięciu między światem wewnętrznym a zewnętrznym. To właśnie na ich pograniczu – wyznaczonym przez biologiczne bariery naszej cielesności – plasuje się biżuteria. Hasło z jednej strony zaprasza do reinterpretacji jej podstawowego punktu odniesienia, jakim jest ludzkie ciało, z drugiej mówi o społecznym kontekście, poczuciu wspólnoty i więziach.



– Liczymy, że wieloznaczność tegorocznego hasła przewodniego konkursu otworzy biżuterię na szeroką dyskusję oraz zachęci do wykorzystania narracyjnego potencjału biżuterii. Interpretacja i wyraźne odniesienie do tematu pozostaje – obok kryteriów jakościowych – głównym wyznacznikiem oceny nadesłanych prac – wyjaśniają organizatorzy.



Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej co roku gromadzi setki prac blisko 300 artystów z kilkudziesięciu krajów świata. To jeden z największych europejskich przeglądów autorskiej biżuterii, ukazujący nie tylko rozwój dziedziny i obecny przekrój współczesnych tendencji, ale przede wszystkim podkreślający podnoszące znaczenie biżuterii jako formy komunikacji oraz medium sztuki współczesnej.



Konkurs od lat pozostaje głównym wydarzeniem Legnickiego Festiwalu SREBRO, w czasie którego odbywa się także wiele wystaw biżuterii, złotnictwa i designu zarówno czołowych artystów i projektantów, jak i studentów oraz początkujących twórców.



Nabór zgłoszeń do 34. MKSZ „Every Body” potrwa do 18 stycznia 2026 r. Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kartę zgłoszenia i zdjęcia prac na adres: konkurszlotniczy@galeria.legnica.eu oraz wysłać prace na adres Galerii Sztuki w Legnicy (pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica). Posiedzenie jury odbędzie się w lutym 2026 r., a wystawa pokonkursowa planowana jest tradycyjnie w czasie Festiwalu SREBRO w Galerii Sztuki w Legnicy wiosną 2026 r.



silver.legnica.eu



Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas gali rozdania nagród w trakcie majowego weekendu otwarcia festiwalu.



Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne (twórcy ponoszą jedynie koszty transportu prac), a udział w wydarzeniu wziąć mogą zarówno profesjonali artyści, jak i amatorzy. Regulamin oraz karta zgłoszeniowa opublikowane zostały na: silver.legnica.eu



Anna Wójcik-Korbas
Galeria Sztuki w Legnicy



