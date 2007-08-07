Pod zielonym niebem Drezna

Wiatr hula między kamienicami, szczypie w uszy, tak że chowam się w grubym szaliku, szukając wejścia do Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie. Moim celem jest jeden z najsłynniejszych skarbców Europy – Grünes Gewölbe, czyli Zielone Sklepienie. Prawdziwa skarbnica klejnotów, którą w XVIII wieku założył sam August II Mocny, elektor Saksonii i król Polski.

Ekspozycja podzielona jest na dwie części: Historyczne Zielone Sklepienie i Nowe Zielone Sklepienie. Obie znajdują się w tym samym budynku, ale różnią się klimatem. Pierwsza składa się z dziewięciu sal urządzonych niemal tak, jak wyglądały za czasów Augusta Mocnego. To przykład barokowej galerii sztuki złotniczej i gemmologicznej. Nie ma tu miejsca na nowoczesne gabloty, niektóre eksponaty stoją swobodnie, otoczone lustrami. Błyszczą szlachetne kamienie ułożone kolorystycznie, król: słoniowa, srebro, emalie oraz figury niewielkich rozmiarów zestawione z kolejnymi precjozami. Wszystko okalają ozdobne złota i zielenie.

Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów. Udostępniono 30% tekstu, dostęp do pełnej treści artykułu tylko dla prenumeratorów.

Dostęp dla prenumeratorów



Polskiego Jubilera

Użytkownik: Hasło: Wszyscy prenumeratorzy dwumiesięcznika w ramach prenumeraty otrzymują login i hasło umożliwiające korzystanie z pełnych zasobów portalu (w tym archiwum).



Prenumerata POLSKIEGO JUBILERA to: Pewność, że otrzymasz wszystkie wydania dwumiesięcznika prosto na biurko

Dostęp do pełnych zasobów portalu www.polskijubiler.pl

(w tym archiwum dostępne wyłącznie dla prenumeratorów) Rabat uzależniony od długości trwania prenumeraty

Wszystkie dodatkowe raporty tylko dla prenumeratorów Prenumeratę możesz zamówić: Telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod nr 22 333 88 20

Korzystając z formularza zamówienia prenumeraty zamieszczonego na stronie www.polskijubiler.pl Jeśli jesteś prenumeratorem a nie znasz swoich danych dostępu do artykułów Polskiego Jubilera skontaktuj się z nami, bok@pws-promedia.pl



Marta Norenberg Historyczka sztuki i złotniczka zafascynowana kuriozami ze świata rzemiosła. Pod marką Sztuk Kilka tworzy unikatową biżuterię ze srebra, a w cyklu „Muzealny Jednorożec” tropi znaczenia ukryte w historycznych przedmiotach. www.sztukkilka.pl | www.muzealnyjednorozec.pl

[...]