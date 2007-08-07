Pod zielonym niebem Drezna
Wiatr hula między kamienicami, szczypie w uszy, tak że chowam się w grubym szaliku, szukając wejścia do Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie. Moim celem jest jeden z najsłynniejszych skarbców Europy – Grünes Gewölbe, czyli Zielone Sklepienie. Prawdziwa skarbnica klejnotów, którą w XVIII wieku założył sam August II Mocny, elektor Saksonii i król Polski.
Ekspozycja podzielona jest na dwie części: Historyczne Zielone Sklepienie i Nowe Zielone Sklepienie. Obie znajdują się w tym samym budynku, ale różnią się klimatem. Pierwsza składa się z dziewięciu sal urządzonych niemal tak, jak wyglądały za czasów Augusta Mocnego. To przykład barokowej galerii sztuki złotniczej i gemmologicznej. Nie ma tu miejsca na nowoczesne gabloty, niektóre eksponaty stoją swobodnie, otoczone lustrami. Błyszczą szlachetne kamienie ułożone kolorystycznie, król: słoniowa, srebro, emalie oraz figury niewielkich rozmiarów zestawione z kolejnymi precjozami. Wszystko okalają ozdobne złota i zielenie.
[...]
Marta Norenberg
Historyczka sztuki i złotniczka zafascynowana kuriozami ze świata rzemiosła. Pod marką Sztuk Kilka tworzy unikatową biżuterię ze srebra, a w cyklu „Muzealny Jednorożec” tropi znaczenia ukryte w historycznych przedmiotach.