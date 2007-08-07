W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, tel. 22 333 88 14, mail Biuro@pws-promedia.pl jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Bursztyn w erze technologii materiałowych – potencjał i zagrożenia dla branż

Bursztyn bałtycki, znany i ceniony od tysiącleci, wciąż fascynuje swoją urodą i tajemniczością. To nie tylko symbol historii i tradycji, ale także nowoczesny materiał poddawany innowacyjnym procesom obróbki. W XXI wieku sukcynit łączy w sobie dziedzictwo i prestiż z wyzwaniami rynku, technologicznymi eksperymentami i koniecznością jasnej klasyfikacji, która chroni autentyczność złota Bałtyku.



pj-2025-02-38-1



Bursztyn bałtycki – sukcynit – to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych materiałów jubilerskich. Zachwyca barwą i światłem. Niesie w sobie historię sprzed milionów lat.



Dziedzictwo bursztynu bałtyckiego



Już w czasach prehistorycznych, w epoce neolitu, bursztyn bałtycki stanowił wyjątkowy i cenny materiał. Ludzie nie tylko zbierali naturalne bryłki wyrzucane przez morze, ale także nadawali im postać ozdób i amuletów. Dowodem na to są znaleziska m.in. w stanowiskach archeologicznych Europy Północnej. W późniejszych wiekach to właśnie w Gdańsku sukcynit zyskał szczególne znaczenie dzięki rozwojowi rzemiosła bursztynniczego, którego wyroby trafiały na królewskie dwory. Polska, a zwłaszcza Gdańsk, od wieków uznawana jest za światowe centrum bursztynnictwa. Dzisiaj bursztyn bałtycki to więcej niż materiał – to symbol tradycji, kunsztu i wyjątkowego prestiżu.



Różnorodność i unikatowe odmiany sukcynitu



Żaden inny rodzaj bursztynu na świecie nie występuje w tak szerokiej gamie odmian. Dotyczy to barwy, przezroczystości, tekstury czy formy. Obecnie bursztyn pozostaje nie tylko surowcem tradycyjnym, ale też modowym, a zmieniające się preferencje rynku jubilerskiego mogą decydować o popycie na konkretne odmiany. W naturze niektóre odmiany występują w ograniczonych ilościach, co sprawia, że są bardziej cenione. Dotyczy to np. białej, nieprzezroczystej odmiany bursztynu bałtyckiego (bursztyn kredowy czy kościany).



Już w starożytności podejmowano działania mające na celu zmianę właściwości optycznych bursztynu, czyli modyfikacji bursztynu bałtyckiego. Dzięki postępowi technologicznemu jest możliwe opracowanie mniej lub bardziej wyrafinowanych metod modyfikacji, które pozwalają na otrzymanie odpowiednich efektów w sposób kontrolowany i powtarzalny, ale i, co ważne, na dużą skalę.



Naturalne przemiany i kontrolowane procesy modyfikacji



Rozważając zagadnienia związane z modyfikacją i przetwarzaniem bursztynu bałtyckiego, należy odnieść się do sukcynitu jako materiału o określonych właściwościach fizykochemicznych, które mogą być modyfikowane poprzez dobór właściwych metod i warunków procesowych. Bursztyn bałtycki – jak w ogólności żywice – to substancje o złożonym składzie chemicznym i skomplikowanej strukturze wewnętrznej (molekularnej). W podejściu materiałowym jest to substancja o naturze polimeru, w którego strukturze uwięzione są małocząsteczkowe związki chemiczne (np. kamfora, ale też wiele innych). Działanie na bursztyn określonych czynników, takich jak temperatura, promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie ultrafioletowe), będzie prowadziło do zmiany właściwości sukcynitu, także tych łatwo obserwowanych gołym okiem.



Takie procesy zachodzą w naturze, z różną szybkością, dowodem czego są liczne odmiany wtórne sukcynitu o

MAŁGORZATA SIUDAK – historyk sztuki, dyrektor biura oraz rzeczoznawca Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

ZOFIA KACZOROWSKA – inżynier biomedyczny, specjalista w biurze Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników


