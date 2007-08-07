W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, tel. 22 333 88 14, mail Biuro@pws-promedia.pl jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Certyfikat diamentu – dokument, który robi różnicę w ofercie

Certyfikat nie jest dodatkiem do paragonu, lecz stanowi realne narzędzie sprzedaży, pod warunkiem, że jubiler wie, jakiego typu dokument trzyma w ręku i potrafi go właściwie interpretować.



Współczesny klient staje się coraz bardziej świadomy i wymagający. Nie wystarcza mu już informacja, że diament posiada „certyfikat jakości”. Pyta o szczegóły i różnice między dokumentami wydanymi przez Gemological Institute of America (GIA), International Gemological Institute (IGI) czy Hoge Raad voor Diamant (HRD Antwerp), o wpływ fluorescencji na wycenę kamienia czy interpretację diagramu czystości.


Klienci chcą również wiedzieć, czym różnią się diamenty laboratoryjne od naturalnych i czy certyfikaty wystawione na ich poszczególne rodzaje różnią się od siebie. Dlatego tak ważna staje się umiejętność prawidłowego odczytywania i interpretacji certyfikatów staje się zatem kluczowa – zwłaszcza w segmencie premium, gdzie precyzyjna wiedza przekłada się bezpośrednio na wiarygodność sprzedawcy, trwałość wyceny i profesjonalizm całej oferty.


DOWÓD BLASKU – CZYLI PO CO DIAMENTOWI CERTYFIKAT


Certyfikat diamentu jest narzędziem pracy jubilera. Potwierdza autentyczność kamienia oraz precyzyjnie opisuje jego cechy: masę, barwę, czystość, szlif i wymiary. Każdy certyfikat nadawany jest przez instytut gemmologiczny i opatrzony unikatowym numerem identyfikacyjnym, który widnieje nie tylko na wersji papierowej lub elektronicznej dokumentu, ale także – w formie laserowej inskrypcji – jest nanoszony bezpośrednio na powierzchnię diamentu. Taka inskrypcja, poprzedzona analizą instytutu (np. GIA), pozwala łatwo i szybko zweryfikować kamień w oficjalnej bazie danego laboratorium. Bazy te zawierają zadany dokładny właściciel – służą wyłącznie do potwierdzenia parametrów kamieni. Zarówno jubiler, jak i jego klient mogą w kilku krokach sprawdzić zgodność informacji, nawet jeśli nie mają przy sobie papierowego dokumentu. Zwiększa to transparentność transakcji, buduje zaufanie i ułatwia rozmowę o wartości kamienia w sposób rzetelny i profesjonalny.


– stabilna podstawa do wyceny i rozmowy o wartości.



CZYJ CERTYFIKAT DAJE GWARANCJĘ AUTENTYCZNOŚCI I WPŁYWA NA WYCENĘ?


GIA uchodzi za jedno z najbardziej rygorystycznych laboratoriów gemmologicznych na świecie. Założony w 1931 r. instytut opracował w latach 50. XX wieku system 4C (color, clarity, cut, carat), który do dziś stanowi globalny standard oceny jakości diamentów. Dodatkowym atutem GIA jest jego amerykańskie pochodzenie. Stany Zjednoczone odpowiadają za ponad połowę światowego handlu diamentami i biżuterią, co dodatkowo wzmacnia pozycję tej instytucji jako preferowanego źródła certyfikacji. W praktyce to właśnie certyfikaty GIA najczęściej pojawiają się w rozmowach między jubilerem a klientem – jako synonim jakości, przejrzystości i bezpieczeństwa transakcji.


Na rynku diamentów certyfikat GIA cieszy się wyjątkowym zaufaniem i najwyższą rozpoznawalnością. Jako jedyny laboratorium zapewnia pełną spójność ocen między swoimi laboratoriami na różnych kontynentach, co zapewnia powtarzalność wyników niezależnie od miejsca badań. Dzięki temu dokumenty GIA są szeroko akceptowane i nie wymagają dodatkowej weryfikacji – klienci wiedzą, że inwestując w diamenty znajdują najwyższą i uzyskują wyższą cenę. Dla jubilerów oznacza to bezpieczeństwo transakcji, a dla jubilerów – stabilną podstawę do wyceny i rozmowy o wartości.


Rynek wyceniania diamentów z certyfikatami GIA według pełnej wartości rynkowej, w przeciwieństwie do kamieni certyfikowanych przez inne instytuty gemmologiczne, które bywają oceniane mniej restrykcyjnie. Diamenty z certyfikatami GIA mają transparentny status handlowy i rozpoznawalne globalnie, co czyni je narzędziem budowania zaufania między jubilerami a klientami. W praktyce GIA stosuje ściśle przestrzegany system wewnętrznych kontroli jakości, rygorystycznych procedur i weryfikacji niezależnych ekspertów, co da osiągniecie spójnej oceny.


Inne laboratoria – tak

Aleksander Matusiewicz. Ekspert diamentów 301Carats

