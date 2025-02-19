Geneva 2025. Cztery mistrzowskie premiery
Tegoroczny salon Watches and Wonders nie obfitował w tak wiele premier, jak w ubiegłych latach. Producenci niezmiennie z ostrożnością podchodzą do kreacji nowych modeli. To o tyle zrozumiałe, że świat wokół nas jest obecnie bardzo rozchwiany, a otoczenie biznesowe nieprzewidywalne.
Zegarków wartych uwagi był tam jednak oczywiście dziesiątki. Świetne nowości marek IWC, Zenith, A. Lange & Söhne, Nomos, Frederique Constant, Bulgari, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Parmigiani Fleurier, Piaget, Ulysse Nardin, Eberhard, TAG Heuer, Cartier... Każdy z wystawców przygotował ciekawą ofertę zegarków – nawet jeśli nie zawsze były to nowości czy spektakularne innowacje. Zarówno rozstrzał cenowy, jak i poziom skomplikowania technicznego były bardzo duże. Pewną – subiektywną – reprezentacją oferty niech będą te cztery modele, które na mnie zrobiły największe wrażenie.
1. MISTRZ KOMPLIKACJI KONSTRUKCJI
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication – La Première to absolutny przełom w historii zegarmistrzostwa i zwieńczenie 270-letniej tradycji marki. Ten unikatowy zegarek naręczny wyróżnia się rekordową liczbą 41 komplikacji konstrukcji i mechanizmu, 1521 ręcznie wykończonych komponentów oraz 13 zgłoszonych patentów, co czyni go obecnie najbardziej zaawansowanym technicznie naręcznym zegarkiem mechanicznym na świecie.
Stworzony jako pojedynczy egzemplarz, Solaria Ultra Grand Complication łączy w sobie innowacje, miniaturyzację i estetykę, wpisując się w dewizę marki Vacheron Constantin: „Zrób lepiej, jeśli to możliwe, a to zawsze jest możliwe”. Koperta z białego złota (45 mm średnicy), nowy ręcznie nakręcany mechanizm Calibre 3655 — nowatorski, ręcznie rzeźbiony, o średnicy 36 mm i 10,96 mm grubości, z 204 kamieniami łożyskującymi.
Mechanizm Calibre 3655 składa się z dwóch modułów: podstawowego, oferującego takie funkcje, jak wskazanie czasu, stoper i mechanizm dzwonkowy, oraz ultraklętego modułu astronomicznego (2,8 mm grubości), wyposażonego w innowacyjny system plug and play, umożliwiający łatwe zintegrowanie obu modułów. To genialne rozwiązanie znacznie ułatwia serwisowanie i konserwację zegarka.
Zegarek ma skomplikowane funkcje dodatkowe: wieczny kalendarz (w tym wskazanie roku przestępnego i nazw tygodnia), podwójny wskaźnik faz Księżyca z korektą co 122 lata, zaawansowane komplikacje astronomiczne – pozycję i wysokość Słońca, równanie czasu, kulminację i deklinację Słońca, a także mapę nieba z obracającą się tarczą konstelacji gwiazd. Do tego dochodzi podwójny sekundnik stopera (split-seconds), mechanizm dzwonkowy Carillon de Westminster z młotkami pokrytymi 18-karatowym złotem oraz rozbudowany wskaźnik pływów morskich.
Ekskluzywny format zegarka wymagał zastosowania aż dziewięciu różnych technik wykończenia powierzchni (m.in. fazowanie, polerowanie, piaskowanie), a każdy z 1521 elementów został ręcznie wykończony z dbałością o najmniejszy detal. Szafirowe szkło o grubości[...]
