OROAREZZO: WYDARZENIA DLA SPOŁECZNOŚCI BIZNESOWEJ MIĘDZY RYNKAMI MIĘDZYNARODOWYMI A KULTURĄ





W Arezzo, regionie złota, w którym sprzedaż zagraniczna przekracza 5,3 miliarda dolarów, IEG stwarza możliwości lepszego zrozumienia, w jaki sposób rozwija się rynek międzynarodowy.Dzień otwarcia rozpocznie się od okrągłego stołu instytucjonalnego na temat „Biżuterii na świecie: dynamika sektora doskonałości Made in Italy” (wydarzenie sponsorowane przez BPER Banca), po którym odbędzie się wydarzenie zorganizowane przez Club degli Orafi „Rynki, zrównoważony rozwój, bariery taryfowe i łańcuchy dostaw: analiza i perspektywy dla sektora w 2025 r.”, w którym do ekonomistów Działu Badań Intesa Sanpaolo, Danieli Corsini i Sary Giusti, dołączą Daniele Gualdani, jedyny dyrektor LEM Industries SpA i Maria Cristina Squarcialupi, prezes Club degli Orafi Italia i UnoAerre Industries SpA, a także wiceprezes Federorafi Confindustria odpowiedzialna za zrównoważony rozwój.W sobotę Włoska Agencja Handlu (ITA) we współpracy z Yoodata zorganizuje prelekcję na temat „Możliwości dla Made in Italy na rynkach europejskich”, ostatni etap w okręgach produkcyjnych, w ramach którego przedstawiono badanie zlecone przez Federorafi na rynkach francuskim, niemieckim, włoskim, brytyjskim i hiszpańskim.W poniedziałek 12. ITA zaprezentuje również możliwości rynku wietnamskiego z Fabio De Cillisem, dyrektorem biura ITA w Ho Chi Minh City, projektantką Anną Vo, Thy Nguyen z wietnamskiej firmy Jemmia Diamond i Nguyen Hoang Duy, założycielem Tierra Diamond, innej wiodącej wietnamskiej marki. Również w poniedziałek 12 maja Rada Złotników Arezzo zaprosi Enrico Quintavalle, krajowego szefa Biura Studiów Confartigianato, aby wygłosił wykład „Firmy jubilerskie i made in Italy, wyzwania nowego (nie)porządku świata”.Aktualny program wydarzeń w Oroarezzo jest dostępny na stronie głównej witryny www.oroarezzo.it/en