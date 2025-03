SREBRO 2025 – Efekt WOW!

Ann a Wójcik-Korbas. Koordynatorka Legnickiego Festiwalu SREBRO

Legnickie wystawy od lat ukazują całe spektrum postaw twórczych w dziedzinie biżuterii artystycznej. Corocznie kilkanaście pokazów prezentujących ogrom różnorodności w warstwie materiałowej i technicznej, ale także w kwestii poruszanych przez twórców tematów, ściąga do Legnicy szerokie grono miłośniczek i miłośników złotnictwa, sztuki i designu z Europy, a także z bardziej odległych rejonów świata. To jedynie miejsce w Polsce, gdzie w jednej gablocie obok pierścionka ze złota i szlachetnych kamieni można znaleźć naszyjniki wydrukowane w technologii 3D z tworzywa ABS czy broszę pokazującą… stertę porzuconych na poboczu odpadów.Tegoroczny temat przewodni konkursu złotniczego i zarazem festiwalu „Efekt WOW!” to wyzwanie rzucone zarówno uczestnikom, jak i samym organizatorom. Czego zatem można spodziewać się po wystawie prac zakwalifikowanych do 33. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej?– Chcemy efektu WOW, chcemy, by artyści pokazali nam, że sztuka może być antidotum na ciężkie czasy, że wciąż potrafią nas zaskoczyć i nie bez powodu ich głos w rozmowach, proroctwach i rozważaniach o [...]