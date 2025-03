Projektowanie parametryczne i techniki generatywne w sztuce jubilerskiej

Marcin Nowak. Właściciel i projektant marki Novvak Jewellery, wykładowca w Instytucie Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

tym technologiom artyści mogą eksperymentować z nowymi formami wyrazu, tworząc dzieła, które są zarówno estetycznie unikatowe, jak i funkcjonalnie innowacyjne. Projektowanie parametryczne i techniki generatywne pozwalają na automatyzację wielu aspektów procesu projektowego, co z kolei umożliwia twórcom skupienie się na bardziej kreatywnych i strategicznych elementach swojej pracy. Dzięki drukowi 3D designerzy mogą tworzyć obiekty o skomplikowanych geometriach, które byłyby niemożliwe do wykonania tradycyjnymi metodami. Technologie przyczyniają się do ułatwienia i przyspieszenia pracy artystów i designerów. Dzięki nim proces twórczy staje się bardziej efektywny, precyzyjny i elastyczny.Projektowanie parametryczne, w odróżnieniu od tradycyjnych metod, opiera się na definiowaniu parametrów oraz reguł, które określają formę projektu. Projektant nie tworzy każdego elementu od podstaw, lecz projektuje proces, który generuje różne warianty produktu na podstawie zmiennych, takich jak np. rozmiar, proporcje czy materiał. Ogólnie rzecz biorąc, w projektowaniu parametrycznym forma jest kształtowana przez wartości parametrów i równania, które są używane do opisu zależności między formami. W rezultacie można ustalić wzajemne zależności między formami, a ich zachowanie podczas transformacji można zdefiniować matematycznie i geometrycznie. Innymi słowy, korzystamy z matematyki i geometrii, aby opisać, jak różne elementy projektu zmieniają się i wpływają na siebie nawzajem. Dzięki temu możemy bardziej precyzyjnie kontrolować wygląd i zachowanie projektowanych obiektów.Projektowanie tym sposobem można porównać najprościej do arkusza Excela, gdzie wprowadza się formułę, która odwołuje się do konkretnej komórki. Jeśli zmienimy wartość w komórce, formuła automatycznie dostosuje wynik do nowej wartości. Techniki generatywne, będące rozwinięciem tej koncepcji, idą jeszcze dalej. Za pomocą algorytmów komputerowych generowane są struktury na podstawie ustalonych zasad. W praktyce oznacza to, że projektant ustala jedynie ramy procesu, a komputer samodzielnie tworzy wiele unikatowych rozwiązań.To rewolucyjne podejście otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie projektowania biżuterii, umożliwiając tworzenie form, które jeszcze kilka lat temu były wręcz niemożliwe do wyobrażenia. Projektowanie parametryczne wykorzystuje parametry i ograniczenia do rozwiązania problemu projektowego, podczas gdy projektowanie generatywne stosuje algorytmy do tych samych parametrów w celu wygenerowania setek lub tysięcy możliwych wariantów projektowych do przeglądu i wyboru. Nie jest to oparte na zmiennych parametrach, ale raczej na zastosowaniu określonych zasad, które przekształcają lub generują elementy projektu na podstawie określonych reguł.W skrócie – w przeciwieństwie do projektowania parametrycznego, w projektowaniu generatywnym możemy wybrać preferowany projekt spośród zestawu projektów, które spełniają wszystkie wymagania, zamiast ręcznie zmieniać parametry i sprawdzać wynik. To podejście pozwala projektantom przetestować tysiące opcji. W biżuterii artystycznej projektowanie parametryczne może być narzędziem do wyrażania indywidualizmu i kreatywności. Projektanci mogą eksperymentować z formami i [...]